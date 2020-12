Prosegue l'appuntamento quotidiano su Rai 3 con Un posto al sole, la popolare soap opera in onda nell'access prime time di Rai 3 di cui dal 14 al 18 dicembre verranno trasmessi i nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non si faranno attendere e in particolar modo ci sarà grande attenzione per la vicenda personale di Marina, che si troverà in grandissima difficoltà al punto da chiedere di nuovo aiuto a Roberto. Intanto Sasà verrà arruolato come baby-sitter.

Anticipazioni Un posto al sole al 18 dicembre: Guido alle prese con la lettera anonima a Massaro

Nel dettaglio, Guido non accoglierà per nulla positivamente la notizia dell'arrivo di Sasà nelle vesti di nuovo ''baby-sitter'' disperato.

Ma questa non sarà l'unica notizia che il Del Bue non prenderà bene dato che dovrà fare i conti anche con una notizia che gli verrà data dalla sua Mariella e che non lo entusiasmerà affatto.

Intanto non termineranno le pene d'amore di Cotugno: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che l'uomo continuerà a struggersi d'amore per Bice, ma quest'ultima sarà alle prese con un nuovo problema da risolvere. Massaro riceverà una lettera minatoria in forma anonimo e Del Bue deciderà di indagare per scoprire chi possa avergliela mandata.

Marina sempre più in difficoltà ai Cantieri

Dopo aver fatto delle prime indagini, Guido sarà convinto di essere riuscito a ''braccare'' l'autore di questa lettera anonima che è stata spedita a Massaro.

Motivo per il quale Guido, con la complicità e l'aiuto di Cerruti, deciderà di mettere sotto torchio il presunto responsabile.

Ma saranno giuste le indagini compiute dall'uomo? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

E poi ancora i riflettori saranno ben puntati anche su Marina, che si ritroverà a dover fare i conti con una situazione a dir poco insostenibile sui Cantieri.

Marina cade nella trappola ordita da Roberto Ferri

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 18 dicembre raccontano che dopo le tensioni che si avranno sui Cantieri, Marina ritornerà di nuovo da Roberto Ferri e si rivolgerà a lui, chiedendo aiuto per gestire al meglio questa situazione.

A quel punto Roberto non si tirerà indietro e offrirà il suo sostegno alla donna. Marina, però, non sa che in questo modo è caduta nella trappola ordita proprio da Ferri, che porterà avanti il suo piano diabolico contro la Giordano e Fabrizio.

Per chi non potesse seguire gli episodi quotidiani di Un posto al sole su Rai 3, potrà rivederli in replica streaming online sul portale web gratuito RaiPlay.