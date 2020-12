Ben presto anche i telespettatori italiani di Una vita dovranno dire addio a Ursula Dicenta. La dark lady di Acacias infatti, verrà assassinata dalla sua ex complice Genoveva e così, dopo ben quattro anni e mezzo, l'attrice Montserrat Alcoverro smetterà i panni del personaggio che ha fatto la storia della soap. In una recente intervista, l'attrice di Ursula si è detta grata al suo personaggio definito come "un dono prezioso" per la sua carriera. In Spagna sono già passati diversi mesi dalla sua uscita di scena che, come ha precisato Alcoverro, non è stata una sua scelta ma della produzione.

Ursula assassinata nelle prossime trame di Una vita

Il personaggio di Ursula Dicenta è indiscutibilmente quello che ha segnato maggiormente, nel bene e nel male, le trame di Una vita in questi ultimi anni.

Dalle anticipazioni spagnole, giunge notizia che il personaggio interpretato da Montserrat Alcoverro, ha già lasciato la soap da qualche mese. Le puntate sull'addio di Ursula, in Italia, verranno trasmesse nei primi mesi del 2021. Ma come uscirà di scena l' ex istitutrice? Dalle trame spagnole, si viene a sapere che Ursula verrà uccisa da Genoveva, dopo che le due donne avranno rotto la loro alleanza.

Ursula abbandona Una vita dopo quattro anni e mezzo

A parlare dell'uscita di scena di Ursula da Una vita, è stata proprio l'attrice Montserrat Alcoverro, che le ha prestato il volto per quattro anni e mezzo. L'attrice ha ricordato con felicità i momenti trascorsi sul set di Acacias 38, in cui si era sentita a suo agio sin dal primo giorno. Tutti, dai truccatori, ai parrucchieri, passando per le sarte, gli autisti, gli attori, le hanno lasciato solo buoni ricordi, a testimonianza del clima sereno che si respira a sul set.

L'attrice ha voluto dare qualche anticipazione su Ursula, rivelando che la dark lady, prima della sua dipartita, riserverà ancora molti colpi di scena ai telespettatori. "Per lei arriveranno momenti di alti e bassi che la costringeranno a prendere decisioni drastiche e terribili" ha confidato l'attrice spagnola.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Montserrat Alcoverro (Ursula) sull'addio alla soap: 'Non è stato deciso da me'

Come spiegato dall'interprete di Ursula anche in un'altra intervista, la decisione di lasciare Una vita non è stata sua: "Non è stato deciso da me, ma dalla produzione". Dalle sue parole, sembra che l'attrice avrebbe proseguito volentieri la sua avventura sul set di Acacias.

Anche per questo, Montserrat Alcoverro non ha nascosto il fatto che le dispiaccia di non fare più parte del cast. Ma a cosa si dedicherà adesso l'attrice di Ursula? Ora ha molto più tempo libero di prima, tuttavia non si è di certo fermata. Attualmente infatti, sta lavorando a uno spettacolo teatrale e pare ci sia un film in cantiere per il prossimo anno.