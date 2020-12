Sabato 19 dicembre su Canale 5m a partire dalle 16:10, verrà trasmessa una nuova puntata di Verissimo. La padrona di casa tra i vari ospiti ha invitato Antonella Elia. La showgirl ha confermato la rottura con Pietro Delle Piane ed ha spiegato di avere il cuore spezzato. Sebbene Antonella abbia ammesso di amare ancora il suo ex fidanzato, ha compreso che non sono fatti l'uno per l'altra.

Le parole della showgirl

Antonella Elia e Pietro Delle Piane erano fidanzati da un anno. La coppia si era messa in gioco a Temptation Island, ma le cose non erano affatto andate bene. Sebbene la 57enne torinese avesse deciso di perdonare il suo compagno e dargli una seconda chance, sembra che non sia andata come speravano entrambi.

Sabato 19 dicembre,Antonella Elia tornerà nel salotto di Verissimo dove, in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, parlerà della rottura con Delle Piane. La diretta interessata ha esordito: "Con Pietro è davvero finita". La showgirl ha spiegato che il doppiatore era stato messo alla prova, ma non l'avrebbe superata. Con rammarico Antonella ha affermato: "Mi ha spaccato il cuore". L'opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha confidato di non voler tornare più con Delle Piane, ma di provare ancora un forte sentimento: "Non sappiamo frequentarci". Per via del carattere forte di entrambi, spesso si scatenano delle reazioni inaccettabili. Durante l'intervista, Antonella, ha riferito a Silvia Toffanin che sia lei che Pietro dovranno fare un lungo percorso di crescita da soli.

Solamente in un futuro prossimo i due potrebbero provare un riavvicinamento. Antonella ha chiosato: "Voglio che Pietro abbia il meglio dalla vita, ma senza di me".

La testimonianza di una vicina di casa

La scorsa domenica 13 dicembre, a Live-Non è la D'Urso era intervenuta una vicina di casa di Antonella Elia. La testimone in questione ha riferito a Barbara D'Urso che una sera sono intervenute le forze dell'ordine per sedare una lite di coppia.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Pietro Delle Piane aveva affermato di essere deluso per come erano andate le cose con la showgirl. Il 46enne sperava di riconquistare la sua donna, ma non sarebbe riuscito nell'impresa. Inoltre, Pietro si era scusato più volte per la mancanza di sensibilità mostrata a Temptation Island. Il doppiatore aveva ironizzato sul fatto che Antonella Elia non si sia mai sposata e non abbia voluto dei figli.

Il commento sulla frase infelice di Filippo Nardi

A Verissimo, Antonella Elia ha espresso la sua opinione anche sulla frase sessista e volgare pronunciata da Filippo Nardi ai danni di Maria Teresa Ruta. L'opinionista del Grande Fratello Vip non ha utilizzato mezzi termini per condannare l'episodio: "Sono disgustata".

Secondo Elia, per pronunciare una frase simile ci vuole una bassezza culturale e umana senza limiti. Per Antonella è inaccettabile che il conte abbia fatto ironia su una frase simile. Infine, la showgirl ha tagliato corto: "Quello di cui ha parlato è inqualificabile". Filippo Nardi nel vedere Maria Teresa Ruta addormentata con la bocca aperta e sulle gambe di Pierpaolo aveva commentato utilizzando un termine che indica un rapporto intimo molto violento.