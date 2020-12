Termina questa sera la prima serie di Vite in fuga, la fiction che vede protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè che in queste settimane ha appassionato milioni di telespettatori su Rai 1. E sono tantissimi i fan che si chiedono quale sarà il futuro di questa fiction: ci sarà la seconda serie oppure terminerà definitivamente questo lunedì 7 dicembre? Una domanda alla quale, fino a questo momento, non è ancora stata data una risposta certa da parte della Rai. Il futuro della Serie TV, infatti, risulta essere ancora molto incerto.

Non ci sono conferme dalla Rai sulle nuove puntate di Vite in fuga 2

Nel dettaglio, a poche ore dalla messa in onda del capitolo conclusivo della prima serie di Vite in fuga, non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che accadrà in futuro e quindi se la Rai darà il via libera per la messa in onda delle nuove puntate della seconda serie.

Dal punto di vista degli ascolti, ci sarebbero tutte le carte in regola per proseguire con il racconto delle vicende della famiglia Caruana, dato che in queste settimane la serie ha superato la soglia dei quattro milioni e mezzo di telespettatori, arrivando a toccare anche il 19% di share e battendo così la concorrenza del Grande Fratello Vip 2020 in onda su Canale 5.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate sulle pagine de Il Corriere dell'Umbria, al momento filtrerebbero le prime indiscrezioni sul possibile seguito di Vite in fuga 2 ma non ci sarebbe ancora l'ok definitivo da parte dei vertici della televisione di Stato.

Futuro ancora incerto per Vite in fuga 2

Sembrerebbe, infatti, che la Rai possa valutare anche l'idea di spingersi sulla sperimentazione di nuove serie televisive (del tutto inedite) piuttosto che allungare una che dal punto di vista della serie potrebbe risultare già finita come nel caso di questa che vede protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè.

Insomma il futuro di questa serie televisiva al momento resta ancora molto incerto e non si hanno notizie definitive su quello che succederà nel corso dei prossimi mesi. I fan della famiglia Caruana, però, continuano a sperare che possa arrivare la 'lieta novella' e quindi che la Rai dia il via libero per le riprese della seconda stagione.

Il finale di stagione di Vite in fuga: la sparizione dei figli dei Caruana

Intanto, il finale di stagione della prima serie di Vite in fuga si preannuncia particolarmente intenso ed emozionante per tutti i protagonisti che saranno coinvolti nella resa dei conti finali. In particolar modo per Claudio e sua moglie Silvia arriverà il momento di riunirsi e lo faranno per mettersi sulle tracce dei loro due amati figli.

I ragazzi, infatti, spariranno nel nulla in maniera del tutto misteriosa: una scomparsa che allarmerà moltissimo i Caruana, i quali si metteranno subito sulle loro tracce, sperando che riescano a ritrovarli sani e salvi.