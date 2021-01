Non si placano le polemiche dopo le affermazioni fatte nelle scorse ore dall'ex marito di Stefania Orlando, Andrea Roncato. L'attore di fiction dopo aver dichiarato a "Live non è la d'Urso", che il matrimonio con la donna sarebbe finito perché lei aveva intrapreso un'altra relazione, ha continuato a infierire pesantemente. Rispondendo alle domande che un utente gli ha posto su Instagram, non solo ha rincarato la dose nei confronti della sua ex moglie, ma si è scagliato contro la conduttrice Barbara D'Urso che a suo dire sarebbe la colpevole di tutto quello che sta accadendo in questi giorni.

Andrea Roncato si scaglia contro Barbara d'Urso

Andrea Roncato ha lanciato delle accuse alla conduttrice Barbara d'Urso. L'attore ha detto che in realtà era stato invitato a "Live non è la d'Urso" non per parlare della sua ex moglie Stefania Orlando, ma per parlare del suo lavoro e della sua carriera. Roncato ha continuato affermando che in realtà è stata la conduttrice a chiedergli come fosse finita con Stefania Orlando. "Non ero andato lì per parlare di questo, è d'Urso che mi ha spiazzato domandandomelo". E poi ha ancora continuato dichiarando che la storia con Stefania l'ha tirata fuori proprio Barbara d'Urso mettendolo in imbarazzo. Cosa ne penserà la conduttrice di queste parole? Intanto, nella casa Stefania Orlando ha avuto un momento di sconforto.

Stefania Orlando voleva abbandonare la casa del Gf Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì scorso, Stefania Orlando ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni fatte dal suo ex marito, Andrea Roncato. Al termine della diretta, la donna ha avuto una forte crisi. La conduttrice era in procinto di uscire dalla porta rossa, quando è stata fermata appena in tempo sulla soglia della casa più spiata d'Italia, dagli altri coinquilini.

Sono state le parole di Tommaso Zorzi poi a farle cambiare idea. La donna ha spiegato di aver reagito così perché non avrebbe mai voluto tirare fuori la storia del suo matrimonio con Andrea Roncato, ormai finito nel lontano 1999. Stefania ha detto che le ha dato molto fastidio il fatto che lui abbia deciso di parlarne in TV dopo vent'anni.

La donna, che non ha gradito le sue dichiarazioni fatte a "Live non è la D'Urso", ci è poi rimasta molto male per le parole pronunciate da Giulia Elettra Gorietti, figlia dell'attuale moglie di Roncato.

L'attrice di "Tre metri sopra il cielo" ha difeso sua madre, accusata da Stefania di essere gelosa del rapporto che si era instaurato tra lei e il suo ex marito. Come andrà a finire questa storia? Non resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprirlo.