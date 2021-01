Grandi notizie per tutti gli appassionati della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che Mediaset ha scelto di cambiare nuovamente la programmazione della soap e di tornare a trasmetterla in daytime. A partire da lunedì 25 gennaio, le avventure della coppia composta da Can e Sanem torneranno in onda tutti i giorni su Canale 5 al posto delle serie spagnola Il segreto. E, i colpi di scena, non mancheranno: Can e Sanem, infatti, avranno la possibilità di trascorrere nuovamente del tempo insieme.

DayDreamer, anticipazioni settimana 25-29 gennaio: Can ripensa ai suoi errori

Nel dettaglio, le anticipazioni dei prossimi episodi di DayDreamer che saranno in onda dal 25 al 29 gennaio su Canale 5, dalle 16:45 alle 17:15 circa, rivelano che Can avrà modo di confrontarsi con Cey Cey e di abbattere un po' quel muro che li separava, tipico del rapporto tra impiegato e capo.

I due, quindi, avranno la possibilità di confrontarsi e di parlare senza esitazioni delle problematiche legate alla loro vita. Una lunga chiacchierata che sarà molto importante per Can, il quale si renderà conto per la prima volta degli errori che ha compiuto in passato e addirittura vorrebbe tornare indietro per evitarli e recuperare così la sua relazione con Sanem.

Peccato, però, che tutto sia diventato complicatissimo. Le anticipazioni di DayDreamer al 29 gennaio, infatti, rivelano che Sanem si convincerà del fatto che il suo amato abbia intenzione di lasciare Istanbul ma questa non è la realtà dei fatti.

Sanem fa una sorpresa a Can

Per fortuna, la Aydin riuscirà a scoprire la verità in tempo e questo le permetterà di annullare il viaggio di lavoro che aveva organizzato diverso tempo prima con Yigit.

Nel momento in cui Sanem scoprirà che il suo amato si trova in città deciderà di raggiungerlo al loro capanno segreto dove avranno la possibilità di trascorrere un po' di tempo insieme.

Sanem, quindi, senza dire nulla al fotografo gli farà una vera e propria sorpresa e si presenterà da lui in quel rifugio in montagna che ha fatto da sfondo ai loro momenti di maggiore complicità e di grande intensità.

Can e Sanem passano la notte insieme

Gli spoiler delle puntate settimanali di DayDreamer dal 25 al 29 gennaio rivelano che Can e Sanem decideranno di passare la notte assieme ma la ragazza non dirà nulla a sua madre.

Mevbike, infatti, crederà che Sanem sia partita con Yigit e sua figlia la chiamerà per tranquillizzarla, facendole credere di essere arrivata a destinazione con l'editore.

In realtà, non sa che sua figlia si trova in compagnia di Can, il vero grande amore della sua vita.