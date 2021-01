Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate in onda martedì 26 febbraio rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per la coppia composta da Can e Sanem. La serie andrà in onda con un episodio singolo nel daytime, alle ore 16:45 circa, e successivamente ci sarà spazio per una nuova puntata serale in programma dalle 21:20 circa, quando saranno trasmessi tre episodi di fila.

DayDreamer, anticipazioni del 26 gennaio: Can 'rapisce' Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni della serie tv raccontano che Can e Polen sfideranno la coppia Sanem-Yigit in una sorta di gara di cucina alla presenza di un famoso chef.

Al termine di questa "competizione", il fotografo metterà in atto il suo piano, ossia "rapire" la sua amata e portarla con sé in uno chalet sperduto di montagna per trascorrere un po' di tempo assieme.

In un primo momento, però, la reazione di Sanem non sarà affatto delle migliori: la ragazza si chiudere in un mutismo selettivo a causa del "rapimento" perpetrato da Can nei suoi confronti e proverà anche a scappare via. Alla fine, però, Can riuscirà a farle cambiare idea e tra varia peripezie riusciranno a trascorrere la notte insieme.

Questa sarà l'occasione per fare chiarezza con i loro sentimenti, ma non tutto andrà come previsto. Gli spoiler della serie turca con Can Yaman, infatti, raccontano che i due riceveranno delle telefonate inaspettate da parte di Polen ed Yigit che finiranno per far crescere le gelosie.

Huma finge di stare male

Lle anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer del 26 gennaio rivelano che Can riceverà un'altra telefonata anche da parte di suo fratello Emre e questa volta avrà a che fare con la loro mamma. Huma, infatti, che da qualche tempo lamentava di avere le vertigini è stata in ospedale per fare delle analisi specifiche.

La donna, quindi, metterà in allarme i suoi figli, ma in realtà l'unico obiettivo di Huma sarà quello di riuscire a separare Can da Sanem ed evitare così che i due possano passare del tempo insieme, favorendo l'avvicinamento del figlio alla sua ex Polen.

Can confessa il suo amore per Sanem: anticipazioni DayDreamer 26 gennaio

In effetti il piano di Huma darà l'esito sperato: Can, infatti, correrà subito a casa di sua mamma per capire come sta la situazione e alla fine la donna rivelerà che dalle analisi non è emerso nulla di grave.

CeyCey, invece, durante una chiacchierata al ristorante con Can proverà a convincerlo a non partire per i Balcani dove lo attenderebbe una nuova offerta lavorativa.

A fine serata, il fotografo confesserà tutto il suo amore per Sanem, che proprio non riesce a dimenticare.