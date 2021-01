Non c'è pace per la programmazione della soap DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5. Le anticipazioni di queste ore raccontano che nei giorni scorsi, in casa Mediaset, complice il calo di ascolti che la serie con Can Yaman aveva registrato in prime time, si era optato per la sospensione della serie turca dalla prima serata. Una decisione che aveva spiazzato i fan, curiosi a quel punto di scoprire quando sarebbero state trasmesse le restanti puntate. Alla fine, però, Mediaset ci ha ripensato e ha deciso di rimettere mano ai palinsesti di questa settimana di Canale 5, facendo tornare in onda la soap.

DayDreamer, anticipazioni programmazione: la soap torna in prime time dal 21 gennaio

Nel dettaglio, in un primo momento si era scelto di sospendere la messa in onda di DayDreamer dalla prima serata del 21 gennaio e sostituire così la serie turca con la messa in onda del film L'ora legale che vede protagonisti Ficarra e Picone.

Una notizia che vi avevamo dato in anteprima e che nei giorni successivi era stata confermata dalla guida tv Mediaset e anche dai promo del film che sono circolati nel weekend su Canale 5.

Ma in queste ultime ore, c'è stato un nuovo ripensamento in casa Mediaset e, alla fine, hanno scelto di continuare a trasmettere DayDreamer in prime time, sempre di giovedì sera, ma con orario ridotto.

Ridotta la durata di DayDreamer con Can Yaman in prima serata

In queste settimane, infatti, sono stati trasmessi ben tre episodi di fila della serie turca con Can Yaman, che ha occupato la fascia oraria che va dalle 21:20 alle 00.20 circa. Le anticipazioni sulla nuova programmazione di DayDreamer raccontano che a partire dal 21 gennaio, la serie subirà una riduzione della sua durata complessiva in prime time.

Non saranno trasmessi più tre episodi di fila bensì soltanto due: la messa in onda è prevista sempre alle 21:20 circa (subito dopo Striscia la notizia) e andrà avanti fino alle 23:20, quando poi la linea passerà all'edizione notturna del Tg 5 seguita a mezzanotte dalla replica del tg satirico di Antonio Ricci.

Che Dio ci aiuti 6 surclassa DayDreamer nella gara degli ascolti

Insomma una durata inferiore per la serie turca che, in questo modo, si sfiderà in maniera diretta con la fiction Che Dio ci aiuti 6 con protagonista Elena Sofia Ricci che nelle scorse settimane ha nettamente surclassato la serie turca con Can Yaman.

Gli ascolti di Che Dio ci aiuti, infatti, si sono stabilizzati su una media superiore ai 5,5 milioni di fedelissimi spettatori pari a uno share superiore al 22%.

Per la serie turca, invece, l'ascolto netto delle puntate trasmesse al giovedì sera si aggira sui 2,2 milioni circa di spettatori pari ad uno share che non è andato oltre la soglia del 10%.