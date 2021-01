Le anticipazioni delle nuove puntate turche della soap DayDreamer che, tornerà in onda dal 7 gennaio 2021 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci saranno diversi risvolti legati alla coppia composta da Can e Sanem. La ragazza, in particolar modo, dovrà fare i conti con un cambio atteggiamento da parte del suo fidanzato fino al punto decidere di mettere la parola fine alla relazione.

DayDreamer, anticipazioni puntate turche: scoppia una lite tra Can e Yigit

Nel dettaglio, l'armonia di coppia tra Can e Sanem verrà alterata dalla presenza del nuovo arrivato Yigit. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che l'editore proverà in tutti i modi a far separare la coppia, arrivando al punto di far credere a Sanem che il suo amato ha distrutto la copia del suo libro, gettandola tra le fiamme del camino.

Yigit, quindi, farà ricadere la colpa sul giovane Divit che questa volta perderà completamente il senno. Can, infatti, si recherà furioso dall'editore e tra i due ci sarà una violenta lite che avrà un esito drammatico.

Can perde le staffe e diventa violento con l'editore

Durante l'alterco fra i due, Can colpirà violentemente Yigit, al punto da fargli battere la testa. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che la situazione apparirà fuori controllo: l'editore avrà uno svenimento, al punto che Can e Sanem temeranno che l'uomo possa essere morto.

Per fortuna, però, questa non sarà la realtà dei fatti. Nonostante il gesto violento esercitato da Can nei confronti di Yigit, quest'ultimo riuscirà poi a svegliarsi in ospedale con fortissimi dolori alla testa.

Questo, però, non significa che non ci saranno delle conseguenze per il fotografo e il suo atteggiamento.

Sanem decide di chiudere con Can: anticipazioni DayDreamer nuove puntate turche

In particolar modo, Sanem apparirà fortemente provata e spaventata dalla reazione assurda e violenta del suo fidanzato nei confronti di Yigit. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che in seguito a questo fatto, Sanem prenderà una drastica decisione: quella di lasciare Can.

Come se non bastasse Yigit, in accordo con la perfida Huma, farà credere a Sanem che dopo la rissa con Can, c'è la possibilità che resti paralizzato. A quel punto il fotografo, disperato, deciderà di fare un passo indietro e prenderà la decisione di lasciare la città e andarsene via. Ma è davvero finita tra Can e Sanem? Tutto questo sarà chiarito nel corso dei prossimi episodi della soap turca.