Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip: le anticipazioni rivelano che da questa settimana il reality show tornerà ad andare in onda due volte in prime time. Dopo la puntata del lunedì sera, il programma tornerà in onda anche venerdì 29 gennaio e i colpi di scena non mancheranno. Ci sarà spazio per la proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione ma anche per l'ingresso in casa di una nuova concorrente: trattasi della conduttrice e giornalista tv Alda D'Eusanio.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 29 gennaio: ci sarà il secondo finalista

Nel dettaglio, al centro di questa nuova puntata del GF Vip in onda il 29 gennaio ci sarà l'esito del televoto per la proclamazione del secondo finalista ufficiale.

In gioco ci sono Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. A decidere le sorti dei due concorrenti in casa sarà il pubblico "sovrano" attraverso il televoto che resterà aperto fino a venerdì sera.

A proclamare il nome del secondo finalista sarà il conduttore Alfonso Signorini che, lo scorso lunedì sera, ha già annunciato a Dayane Mello il suo accesso diretto all'ultima puntata del reality show in programma lunedì 1° marzo su Canale 5.

Alda D'Eusanio nuova concorrente del GF Vip

Ma le sorprese non finiscono qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata serale del GF Vip di venerdì 29 gennaio rivelano che in casa arriverà una nuova concorrente. Trattasi di Alda D'Eusanio, che in passato il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere nelle vesti di opinionista all'Isola dei famosi, al fianco di Alba Parietti.

Una presenza che non passerà affatto inosservata all'interno della casa di Cinecittà, dato che Alda D'Eusanio si è sempre fatta notare per il suo carattere "acceso" e sicuramente non le manderà a dire ai "Vipponi" che stanno portando a termine la loro avventura.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda il 29 gennaio in tv, l'appuntamento trasmesso questo lunedì sera su Canale 5 ha registrato una media di ascolti di circa 3,4 milioni di spettatori, pari a uno share che non ha raggiunto la soglia del 20%.

Nella sfida degli ascolti, il GF Vip battuto da Il Commissario Ricciardi

Numeri abbastanza positivi per il reality show condotto da Alfonso Signorini anche se ad avere la meglio nella gara auditel del lunedì sera è stata la fiction Il Commissario Ricciardi con protagonista Lino Guanciale che ha conquistato l'attenzione di quasi 6 milioni di spettatori con uno share superiore al 24%.

Come se la caverà adesso il GF Vip nella sfida contro Il Cantante mascherato prevista per il venerdì sera? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.