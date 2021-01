Novità in arrivo per la programmazione serale del Grande Fratello Vip. Lo scorso dicembre in casa Mediaset si scelse di sospendere la messa in onda della doppia puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, così da permettere alla squadra di riposarsi e di garantire la messa in onda di un solo appuntamento settimanale nella prestigiosa fascia oraria serale. Eppure ben presto ci sarà un nuovo cambio programmazione per il reality show che tornerà ad andare in onda per due volte alla settimana e dovrà vedersela contro il ritorno de Il cantante mascherato, il programma rivelazione della passata stagione televisiva.

Grande Fratello Vip, anticipazioni programmazione: torna la doppia puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 5 rivelano che a partire dalla prossima settimana ci sarà nuovamente la doppia puntata in prime time.

Il reality show di Alfonso Signorini andrà in onda di lunedì ma tornerà in palinsesto anche al venerdì sera.

Il primo doppio appuntamento settimanale è previsto per il 29 gennaio, serata in cui su Rai 1 tornerà lo show Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci e attesissimo dagli spettatori che lo scorso anno hanno decretato il successo della prima edizione, premiandola con ottimi risultati d'ascolto in prime time.

Dal 29 gennaio la sfida tra GF Vip e Il Cantante mascherato

Una sfida che si rinnoverà, dato che già lo scorso anno il GF Vip dovette sfidarsi con lo show della Carlucci: chi riuscirà ad avere la meglio in termini di ascolti? Il reality show di Alfonso Signorini, che si sta avviando verso le battute conclusive di questa quinta edizione, darà "filo da torcere" al programma di Rai 1?

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel decretato dal pubblico sovrano, va detto che la finalissima del GF Vip non ci sarà più il prossimo 8 febbraio, così come aveva anticipato inizialmente il padrone di casa della trasmissione.

Slitta la finale del GF Vip: il reality chiuderà il 26 febbraio (e non l'8)

Signorini, infatti, quando annunciò ai concorrenti la notizia del prolungamento garantì loro che sarebbero usciti dalla casa entro e non oltre l'8 febbraio.

Peccato, però, che in casa Mediaset abbiano scelto di prolungare ulteriormente la messa in onda del reality show, il quale saluterà il suo affezionato pubblico soltanto il 26 febbraio.

L'ennesimo prolungamento che ha fatto storcere il naso ai fan del reality show che, sui social, hanno accusato la produzione di non avere rispetto nei confronti dei concorrenti che stanno portando a compimento il loro percorso.

Al momento, infatti, i "Vipponi" sono ignari della reale data fissata per la finalissima.