Il Paradiso delle Signore prosegue la sua messa in onda con successo su Rai 1 e le anticipazioni delle puntate del 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e graditi ritorni. Occhi puntati in primis sul personaggio di Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu, la quale dopo un lungo periodo di assenza potrà finalmente tornare a casa e avrà così la possibilità di rivedere e di riabbracciare suo marito Vittorio Conti che non vede da svariati mesi.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni del 2021: il ritorno di Marta

Il ritorno in scena di Marta è decisamente molto atteso dai fan de Il Paradiso delle signore, curiosi di scoprire quelle che saranno le novità legate al percorso della donna con suo marito.

In questi ultimi mesi, infatti, la vita di Vittorio ha subito dei profondi scossoni, a partire dall'arrivo in città di Beatrice e dei suoi due figli.

La presenza della cognata, tornata da Conti dopo la scomparsa del marito, ha riacceso dei ricordi e delle sensazioni che Vittorio credeva fossero ormai sopiti. Settimana dopo settimana il rapporto tra Beatrice e Vittorio è diventato sempre più stretto e i due appaiono ormai sempre insieme, inseparabili anche sul lavoro, dove la donna rappresenta un vero punto di forza per Conti.

Vittorio e Beatrice sempre più insieme

Insomma, nonostante l'assenza di Marta, sembrerebbe proprio che Vittorio non abbia sofferto l'assenza di sua moglie in città, tanto che Adelaide è apparsa più volte preoccupata per questa eccessiva vicinanza tra Vittorio e Beatrice.

In effetti anche Conti apparirà in grande difficoltà, nel momento in cui Marta gli scriverà una nuova lettera, per raccontargli la sua vita in America, ammettendo di sentire la sua mancanza. L'uomo, in quel contesto, farà fatica a trovare le parole giuste per rispondere a sua moglie.

Marta torna a casa dal marito Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

Cosa accadrà a questo punto? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021 rivelano che il rientro in scena di Marta potrebbe essere previsto nelle puntate della soap opera che andranno in onda dal mese di febbraio in poi su Rai 1.

Nel momento in cui Marta rimetterà piede a Milano dovrà per forza conoscere Beatrice e quella che ormai è, a tutti gli effetti, la nuova famiglia di suo marito Vittorio.

Conti, quindi, si ritroverà diviso tra le due donne che ormai fanno parte della sua vita: ma riusciranno Beatrice e Marta a trovare un punto d'incontro e a instaurare un buon rapporto? E, soprattutto, come si comporterà Vittorio adesso che sua moglie tornerà di nuovo nella sua vita? La risposta nel corso dei prossimi episodi della soap opera del pomeriggio di Rai 1.