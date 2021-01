Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda nei prossimi giorni su Rai 1 si preannunciano ricche di colpi di scena e di sorprese. Le anticipazioni rivelano che ci sarà grande spazio per le nuove vicende di Gabriella, la quale si ritroverà in una situazione molto difficile dal punto di vista sentimentale. La donna, infatti, dovrà fare i conti con le parole d'amore contenute nella lettera scritta dal suo ex Salvatore, che ritornerà a galla a distanza di tempo. E tale missiva la manderà in crisi, al punto che potrebbe mettere a repentaglio il suo ormai imminente matrimonio con Cosimo Bergamini.

I turbamenti di Agnese, divisa tra Salvo e Cosimo: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, dopo il ritrovamento della lettera di Salvatore, Gabriella proverà ad andare avanti e a gettarsi alle spalle il passato e la sua ormai naufragata storia d'amore con il figlio di Agnese.

Peccato, però, che con il passare del tempo la situazione diventerà sempre più difficile da gestire.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore raccontano che per la giovane stilista non sarà facile mettere completamente da parte il suo sentimento nei confronti di Salvo e finirà così per ripensarlo di nuovo. Un duro colpo per Gabriella che si ritroverà a dire anche la sua prima bugia al futuro marito Cosimo.

Giorno dopo giorno, Gabriella apparirà sempre più turbata e provata da questa situazione che la vede divisa tra il suo ex e il promesso sposo. Quale sarà la sua decisione finale? Convolerà a nozze con il giovane Bergamini oppure riprenderà in mano le redini della sua relazione stroncata con Salvatore? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché gli spoiler sulle trame de Il Paradiso delle signore rivelano che si tornerà a parlare anche di Agnese, la quale tornerà a casa dopo il soggiorno in Sicilia con suo marito Giuseppe.

Agnese dovrà fare i conti con il marito: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Per la donna non sarà affatto un periodo semplice da affrontare, dato che in primis dovrà fare i conti con l'ira di suo figlio Salvatore che ha scoperto tutta la verità sulla famosa lettera che aveva scritto per Gabriella e che sua mamma non le ha mai dato.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

E così, Salvatore deciderà di affrontare Agnese perché vuole sapere tutta la verità sul motivo per il quale gli ha mentito spudoratamente. Ma questo non sarà l'unico episodio che avrà come protagonista Agnese.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la donna dovrà fare i conti con le pressioni da parte di suo marito, che diventerà sempre più prepotente con sua moglie, al punto che la donna si renderà conto di dover mettere la parola fine alla sua relazione clandestina con Armando.