Tra le protagoniste indiscusse della soap opera Il Segreto vi è l'amatissima Donna Francisca interpretata dall'attrice Maria Bouzas. In una recente intervista rilasciata al magazine italiano della serie, l'attrice si è lasciata andare a un po' di anticipazioni su quello che succederà nel corso degli ultimi episodi de Il Segreto che tornerà in onda su Canale 5 a partire da domenica 10 gennaio. Nuovi appuntamenti che si preannunciano imperdibili per i numerosi fan, dato che saranno gli ultimi di sempre di questa serie che chiuderà definitivamente i battenti dopo nove anni di messa in onda.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca e Raimundo di nuovo felici insieme

Nel dettaglio, le anticipazioni fornite dall'attrice di Francisca riguardano soprattutto il suo rapporto con Raimundo che si trova in uno stato di salute preoccupante che lo ha costretto a stare sulla sedia a rotelle.

L'uomo, infatti, non risponde più agli stimoli esterni e si trova in un perenne stato catatonico.

Ma cosa succederà in vista del gran finale di sempre de Il Segreto? Raimundo si riprenderà oppure no? A fare un po' di chiarezza è stata proprio Maria Bouzas la quale, nel corso dell'intervista, ha ammesso che l'uomo riuscirà a recuperare la salute e i due potranno tornare a stare insieme, proprio come ai vecchi tempi.

"Si, riuscirà a recuperare e torneranno ad essere una coppia felice" ha dichiarato l'attrice di Francisca, aggiungendo poi che lei e Raimundo non lasceranno Puente Viejo perché la signora Montenegro non avrà alcuna intenzione di andare via dal piccolo paesino spagnolo che per anni ha fatto da sfondo agli intrighi, le passioni e gli inganni che l'hanno vista protagonista.

Francisca sarà a capo della setta degli Arcangeli: anticipazioni Il Segreto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Segreto rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena legati al personaggio di Francisca Montenegro, la quale sarà coinvolta in una setta segreta. Nel corso delle nuove puntate che andranno in onda su Canale 5 a partire da domenica 10 gennaio 2021, Francisca comincerà ad essere coinvolta in una nuova setta soprannominata degli "Arcangeli".

Lo scopo di questa setta sarà ben preciso: evitare che possa cadere la Monarchia in Spagna ed evitare che si dia spazio libero alla Repubblica. Ecco perché, quando si renderà conto di essere in pericolo, Francisca deciderà di agire in prima persona: l'elezione di una sindaca repubblicana la spingerà a dover fare qualcosa per poter fermare questa avanzata della parte politica repubblicana.

Francisca non sarà per nulla contenta dell'elezione di Alicia come nuovo sindaco del paese e farà di tutto per ripristinare la vecchia armonia a Puente Viejo.