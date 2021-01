Cambia la programmazione della soap opera spagnola Il Segreto. Le anticipazioni rivelano che a partire da lunedì 25 gennaio risulta sospesa dal palinsesto pomeridiano di Canale 5: alle ore 16:45, infatti, non ci sarà più spazio per le avventure di donna Francisca e degli altri abitanti di Puente Viejo, bensì per il ritorno di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie turca con Can Yaman. I fan de Il Segreto, quindi, dovranno accontentarsi di un solo appuntamento settimanale con la soap: quello della domenica pomeriggio in programma dalle 14:15 alle 15:25 circa sempre su Canale 5.

Il Segreto, cambia la programmazione della soap: sospesa per DayDreamer

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima puntata de Il Segreto rivelano che dopo la sospensione nel daytime pomeridiano di Canale 5, la serie spagnola ritornerà di nuovo in onda domenica 31 gennaio, con la puntata speciale di più di un'ora in onda subito dopo Beautiful.

I colpi di scena non mancheranno. Emilia, infatti, deciderà di prendere in mano le sorti di suo padre Raimundo e si dirà disposta a portarlo in una clinica specializzata dove potrebbero aiutarlo a rimettersi in sesto e a riprendere in mano le redini della sua vita.

In questo suo piano Emilia coinvolgerà anche Matias, dato che Francisca non sarà per nulla d'accordo nel far visitare suo marito da altri medici.

Francisca minaccia Emilia: anticipazioni Il Segreto del 31 gennaio

Le anticipazioni de Il Segreto del 31 gennaio rivelano che proprio nel momento in cui Emilia sarà a un passo dalla fuga per portare Raimundo in questa clinica, verrà scoperta da Francisca.

La signora di Puente Viejo le impedirà di scappare e lo farà puntandole un'arma da fuoco contro.

Per fortuna Emilia si salverà grazie all'intervento tempestivo di Matias che eviterà il peggio, tenendo sotto tiro la Montenegro.

Intanto Alicia, dopo essere sopravvissuta al terribile attentato che c'è stato a La Puebla, riuscirà a tornare di nuovo a Puente Viejo.

Gli Arcangeli rivendicheranno l'attentato che è costato la vita a Julio: per tale motivo, molti candidati repubblicani decideranno di ritirarsi dalla corsa alla carico di sindaco.

Marta e Ramon annunciano la gravidanza: anticipazioni Il Segreto di domenica 31/1

La trama della prossima puntata de Il Segreto, di domenica 31 gennaio, racconta che Marta e Ramon annunceranno la notizia della gravidanza. La donna, però, non apparirà per nulla serena e chiederà a suo marito di tornare di nuovo a Bilbao.

Adolfo si mostrerà contento per la gravidanza di Marta ma, in realtà, sarà molto preoccupato e nutrirà dei dubbi sul bambino che la donna porta in grembo.