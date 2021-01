Cresce l'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2021, il fortunato reality show della sopravvivenza in onda su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dopo una stagione di assenza, Mediaset ha confermato il ritorno della trasmissione in prima serata. Al timone, però, non ci sarà più Alessia Marcuzzi bensì la new entry Ilary Blasi che sarà la nuova conduttrice del reality show. Ma chi saranno i nuovi concorrenti dell'Isola? Tra i nomi circolati in queste ore vi è anche quello di Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e donne.

Le prime anticipazioni sull'Isola dei famosi 2021: il ritorno di Alvin

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'Isola dei famosi 2021 rivelano che in questa nuova edizione, Ilary Blasi avrà al suo fianco il presentatore Alvin che sarà l'inviato nella location in cui si svolgerà il reality show.

Un ruolo che Alvin ha già svolto negli anni precedenti, durante la gestione del reality show targato Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Per la messa, in onda, invece, sembrerebbe che il debutto sia fissato tra i mesi di marzo e aprile: terminata l'avventura con la quinta edizione extra-large del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ecco che si punterà ancora su un reality show in grado di appassionare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

I concorrenti dell'Isola dei famosi: tra i candidati Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli

Occhi puntati anche sui nomi dei primi possibili concorrenti che dovrebbero entrare a far parte del cast di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi. A fornire un po' di nomi alcune riveste cartacee che hanno fatto sapere che ci sarebbero delle buone possibilità di vedere in gara alcuni ex volti di Uomini e donne.

Uno tra tutti potrebbe essere Giorgio Manetti, l'ex cavaliere toscano della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, che aveva fatto perdere la testa alla dama torinese Gemma Galgani. Una love story che aveva appassionato milioni di spettatori anche se poi Giorgio scelse di "darci un taglio" e di chiudere non solo con Gemma ma anche con la trasmissione di Canale 5.

Anche Nicolò Scalfi, ex campione di Caduta Libera, in lizza per l'Isola dei famosi

Sempre dal mondo di Uomini e donne potrebbe arrivare anche il giovane 25enne Nicola Vivarelli, che aveva iniziato a corteggiare Gemma Galgani. Occhi puntati anche su Nicolò Scalfi, il giovane campione del game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

Per quanto riguarda, invece, il parterre femminile di concorrenti dell'Isola dei famosi 2021, ci sarebbero delle buone possibilità di vedere in gara l'ex annunciatrice Maria Giovanna Elmi ma anche Asia Argento, ex concorrente di Ballando con le stelle.