Il Festival di Sanremo 2021 continua ad essere avvolto dalle critiche e dalle polemiche. Le ultime anticipazioni di queste ore arrivano dal conduttore e direttore artistico, Amadeus. In una recente intervista ha ammesso che bisognerà essere compatti per fare in modo che il Festival vada in onda su Rai 1 nelle serate che sono state già stabilite e ha detto sonoramente "no" all'ipotesi di uno slittamento della kermesse al prossimo mese di maggio, annunciando che in tal caso Sanremo slitterebbe direttamente al prossimo anno.

Sanremo 2021, il Festival di Amadeus sarebbe a rischio

Nel dettaglio, nei giorni scorsi si era parlato di un possibile slittamento in avanti del Festival di Sanremo 2021: invece di mandarlo in onda dal 2 al 6 marzo, così come è previsto attualmente, l'idea era quella di trasmetterlo in diretta televisiva dal teatro Ariston a maggio.

Un'idea che è stata sonoramente bocciata dal conduttore Amadeus, il quale ha ammesso che se il Festival viene posticipato a maggio non sarebbe più Sanremo bensì il Festivalbar.

E poi ancora Amadeus si è chiesto chi darebbe la sicurezza agli organizzatori del Festival che, dal prossimo maggio, lasceremo le mascherine e che quindi il virus si sarà attenuato. Insomma per il conduttore e direttore artistico della kermesse, spostarlo a maggio per poi ritrovarsi a fare i conti con gli stessi problemi, non avrebbe senso.

Le parole di Amadeus su Sanremo: 'O si fa a marzo o nel 2022'

"O siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022" ha ammesso senza troppi mezzi termini Amadeus.

Parlando dell'azienda, invece, Amadeus ha ammesso che in questo momento la Rai è compatta ma ha aggiunto che il "fronte" deve essere unito anche nei confronti di tutte le polemiche e le critiche che stanno venendo fuori in questi mesi riguardo l'organizzazione della kermesse musicale.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci saranno dei risvolti sull'organizzazione del Festival, Amadeus ha anticipato il nome della seconda co-conduttrice che sarà al suo fianco in una delle cinque serate della kermesse musicale.

Le ultime anticipazioni su Sanremo 2021: ci sarà Matilda De Angelis

Dopo aver portato a casa la trattativa con la cantante Elodie, che sarà una delle "vallette" di Amadeus, il conduttore ha svelato che da pochi giorni hanno concluso la trattativa anche con Matilda De Angelis, la quale sta avendo un grande successo internazionale per la sua partecipazione nella serie tv The Undoing, visibile sui canali Sky e campione di ascolti e views.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per Amadeus, questa sarà l'occasione giusta per far conoscere ancora meglio De Angelis al pubblico televisivo italiano.