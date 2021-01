Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Tempesta d'amore in onda su Rete 4 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 31 gennaio 2021 rivelano che Ariane scoprirà tutta la verità su Christoph e sul viaggio che ha intenzione di fare in Thailandia. Dirk, invece, stanco di dover mentire sul suo stato di salute fingerà di essere stato "miracolato" e così lo vedremo tornare a camminare sulle sue stesse gambe, proprio come ai vecchi tempi.

Tempesta d'amore, anticipazioni 25-31 gennaio 2021

Nel dettaglio, le trame della prossime puntate di Tempesta d'amore dal 25 al 31 gennaio rivelano che Ariane scoprirà del progetto di Christoph di intraprendere un viaggio in Thailandia per scoprire tutta la verità sull'incendio e a quel punto andrà subito in panico.

La donna, infatti, deciderà di informare il suo ex marito per fare in modo che si metta sulle tracce di Christoph, ma Karl si rifiuterà.

Nel frattempo Amelie confesserà in presenza di Franzi di aver visto uno sconosciuto prendere gli stivali di Tim e così si convincerà del fatto che l'uomo sia innocente. Subito dopo sarà Steffen a ritrovarsi nei guai: a questo punto, infatti, dovrà spiegare il motivo per il quale ha mentito.

Christoph indaga su Karl

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda fino al 31 gennaio su Rete 4 rivelano che dall'altra parte del mondo, in Thailandia, Christoph porterà avanti la sua battaglia per cercare di fare chiarezza e scoprire tutta la verità sull'incendio.

Per questo motivo, l'uomo chiederà a sua sorella Linda di mandargli un campione di Dna da Karl.

E così, con la complicità di Dirk, Linda deciderà di intrufolarsi all'interno della stanza d'albergo del marito di Ariane, con l'intento ben preciso di recuperare un po' di capelli dell'uomo e in questo modo farli analizzare.

Il destino, però, vorrà che in questo piano della coppia qualcosa andrà storto. Gli spoiler di Tempesta d'amore, infatti, rivelano che Dirk lascerà una vite della sua sedia a rotelle su quella che è la "scena del crimine", dove hanno lavorato per recuperare i capelli di Karl.

Dirk torna a camminare: anticipazioni Tempesta d'amore al 31 gennaio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché poco dopo sarà lo stesso Dirk ad essere stufo di dover mentire sul suo vero stato di salute. Così l'uomo, in compagnia di Linda, fingerà di aver ritrovato sensibilità alle gambe e quindi dimostrerà di essere in grado di camminare di nuovo da solo.

Un vero e proprio "miracolo" anche per Linda, la quale per la forte emozione non riuscirà a trattenere le lacrime. Occhi puntati anche su Paul: le trame di Tempesta d'amore rivelano che l'uomo vorrà dimostrare a Michelle di non essere interessato a Lucy.