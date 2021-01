Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 18 al 22 gennaio su Rai 3 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Gli spoiler ufficiali rivelano che si parlerà soprattutto del caso di Filippo, il quale proverà la fuga per mettersi in salvo. Intanto Vittorio dovrà fare i conti con la crisi di coppia che lo riguarda e che lo metterà a durissima prova.

Un posto al sole, anticipazioni nuova settimana 18-22 gennaio 2021: Filippo è libero

Nel dettaglio, Filippo continuerà a trovarsi in una situazione di grande pericolo e per questo motivo deciderà di tentare la fuga per mettersi in salvo.

Ancora una volta, però, il suo piano verrà ostacolato da Leonardo che, per l'ennesima volta, proverà a mettergli i bastoni tra le ruote.

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 gennaio raccontano che dopo aver trascorso una nottata a dir poco terribile, Filippo riuscirà finalmente a tornare a casa e in questo modo potrà riabbracciare la sua amata Serena che, per tutto questo tempo, è stata in ansia per lui.

Così, dopo essersi assicurati della ripresa clinica di Leonardo, Filippo e Serena decideranno di mettersi in contatto anche con i genitori del ragazzo.

Vittorio non si arrende con Alex

Nel frattempo Roberto Ferri sembrerà voler dare sempre più spazio a Lara e poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 gennaio rivelano che Vittorio deciderà di non arrendersi di fronte al rifiuto da parte di Alex, che sceglierà di mettere la parola fine alla loro relazione.

Il ragazzo le proverà tutte pur di riuscire a riconquistare il cuore della sua amata: ci riuscirà oppure i suoi tentativi, alla fine, si riveleranno vani e inutili?

Come se non bastasse, nel corso di questi nuovi episodi Vittorio dovrà fare i conti non soltanto con i suoi problemi dal punto di vista sentimentale, ma anche con quelli lavorativi. Il ragazzo, infatti, si troverà a dover gestire le inaspettate richieste da parte di Chiara e di conseguenza dovrà stravolgere tutti i suoi piani lavorativi alla radio.

Ilaria ritorna da Rossella: anticipazioni Un posto al sole 18-22 gennaio

Intanto Ilaria deciderà di tornare di nuovo a far parte della vita di Rossella. Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 22 gennaio rivelano che proprio per questo motivo la ragazza deciderà di porgere le sue scuse alla figlia di Silvia.

In questo modo spererà che Rossella possa mettere una pietra sopra al passato e tornare così a essere sua amica.

Le due ragazze riusciranno a recuperare il rapporto di un tempo?

Filippo prova compassione per Leonardo

Con il passare del tempo, invece, Filippo comincerà a provare sempre una forte compassione nei confronti di colui che fino a poco tempo fa era il suo rivale in amore, ovvero Leonardo.

Nel momento in cui il ragazzo resterà completamente solo, Filippo non riuscirà a essere del tutto indifferente alla sua situazione. Come si comporterà a questo punto?

Insomma un nuovo ciclo di appuntamenti che si preannunciano davvero imperdibili per spettatori che, tutte le sere, si lasciano appassionare dalle avventure dei protagonisti della storica soap opera ambientata a Napoli.

Un appuntamento tutto "made in Italy" che, assieme a quello con Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1, riesce ad assicurare alla tv di Stato degli indici di ascolti molto importanti nel daytime.