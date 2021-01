Le nuove puntate di Un posto al sole in onda per tutto il 2021 in televisione si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le nuove avventure private e professionali di Niko, dopo che nel corso degli ultimi mesi la sua vita ha subito dei veri e propri stravolgimenti. L'attore Luca Turco che da anni veste i panni del giovane figlio di Renato e Giulia, ha ammesso che nei prossimi episodi ci saranno delle novità importanti legate al suo personaggio, che sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico.

Un posto al sole, anticipazioni puntate del 2021: l'attore di Niko parla del suo futuro

Nel dettaglio, l'attore di Niko ha ammesso che nel corso degli ultimi episodi di Un posto al sole trasmessi su Rai 3, c'è stato un vero e proprio cambiamento legato al giovane avvocato che in diverse occasioni ha messo in mostra il suo lato negativo e talvolta anche antipatico, mai visto prima d'ora.

Una svolta che, tuttavia, non è dispiaciuta all'attore il quale ha ammesso nel corso di una recente intervista, che in questo modo ha avuto la possibilità di provare nuovi stimoli che lo hanno aiutato a vivere delle emozioni mai provate fino ad oggi.

Con il 2021, però, ci sarà un ritorno sulla "retta via" per Niko. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, rivelano che il ragazzo riprenderà nuovamente in mano le redini della sua vita, tornando così a essere il bravo ragazzo di sempre, complici anche i suoi occhi azzurri che ammaliano le telespettatrici.

Spoiler Un posto al sole del 2021: Marina potrebbe lasciare Napoli

Ma i colpi di scena della soap riguarderanno anche Marina. Gli spoiler di Un posto al sole del nuovo anno, infatti, rivelano che la donna prenderà in considerazione la possibilità di lasciare Napoli per potersi prendere cura di Fabrizio e ricominciare con lui una nuova vita.

Una decisione che, tuttavia, potrebbe essere frenata dal desiderio di vendetta della Giordano nei confronti del suo nemico giurato Roberto Ferri.

Insomma un 2021 decisamente imperdibile per tutti gli appassionati della soap opera di Rai 3, tra le più longeve in assoluto in onda sul piccolo schermo italiano. Ogni sera, infatti, nonostante la complicata collocazione oraria, più di 1,7 milioni di spettatori si collegano per seguire le nuove vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini, ormai entrati nel cuore degli spettatori.

Intanto per chi non potesse seguire tutti gli episodi in programma ogni sera sulla terza rete Rai, potrà rivederli in replica streaming online da tablet oppure da telefono cellulare, attraverso l'applicazione free Rai Play, accedendo alla sezione dedicata interamente alla soap Un posto al sole.