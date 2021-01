Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'1 al 7 febbraio rivelano che ci saranno dei nuovi risvolti clamorosi legati a Marcia e Felipe. I due in un primo momento decideranno di vedersi di nascosto, poi però l'ex domestica prenderà in considerazione l'ipotesi di troncare definitivamente la loro relazione clandestina e di stare al fianco di Santiago. Susana, invece, non sa se accettare il corteggiamento di Armando.

Una Vita, anticipazioni settimana 1-7 febbraio: Marcia torna dal marito Santiago

Nel dettaglio, Marcia e Felipe si incontreranno per un po' in segreto, fino a quando la donna non si sentirà profondamente in colpa nei confronti di suo marito Santiago.

Proprio per questo motivo, Marcia farà una proposta all'uomo: gli chiederà di scappare via insieme dal quartiere e quindi di riprendere in mano le redini della loro storia lontani da tutto e tutti.

Per Marcia, quindi, arriverà anche il momento di mettere definitivamente la parola "fine" alla sua relazione con Felipe. La donna infatti, senza troppe esitazioni, chiederà all'uomo di uscire dalla sua vita e di farsi da parte. Un duro colpo per l'avvocato che, solo in quel momento, si renderà conto di aver perso per sempre la sua amata con la quale stava per convolare a nozze.

Occhi puntati anche su Susana: le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita della settimana 1-7 febbraio, infatti, rivelano che la donna ha preso atto del fatto che Armando sia un uomo divorziato.

A questo punto non sa se accettare il corteggiamento dell'uomo, e quindi lasciarsi andare, oppure se evitare di viversi questa relazione.

Genoveva si mette d'accordo con Santiago

Per fortuna, però, in soccorso di Susana arriveranno Carmen e Antonito, i quali la convinceranno a viversi la sua vita e le sue esperienze sentimentali senza doversi per forza preoccupare del giudizio della gente del quartiere.

Genoveva, si ritroverà di nuovo nella posizione di dover consolare Felipe dopo il rifiuto da parte di Marcia. Le anticipazioni di Una Vita fino al 7 febbraio, infatti, rivelano che la perfida Salmeron si metterà d'accordo con Santiago e lo convincerà a lasciare il quartiere.

Bellita scopre la vendetta nei suoi confronti: spoiler Una Vita fino al 7 febbraio

In questi nuovi episodi della soap opera, inoltre, arriverà anche il momento della proiezione del film di Cinta: Bellita si renderà conto che le immagini che ha visto proiettate, in realtà, sono una vendetta messa in atto contro di lei da parte di una sua vecchia rivale. Trattasi di Margarita Lozano, la moglie di Carchano.