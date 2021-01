Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno la prossima settimana su Canale 5 da lunedì 11 a sabato 16 gennaio ci saranno tantissime novità e colpi di scena incredibili. In particolare, Thomas Forrester si prenderà altro tempo per decidere se firmare o meno i documenti per l'adozione di suo figlio Douglas. Nel mentre, il matrimonio di Ridge e Brooke sarà sempre più in crisi e i due si confideranno rispettivamente con Shauna e Donna. Invece, Hope sarà disposta a tutto per Douglas e accetterà una proposta fatta da parte dello stilista.

Thomas valuterà se firmare o meno i documenti per l'adozione di Douglas

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, Thomas chiederà a Brooke altro tempo, prima di firmare i documenti per l'adozione di suo figlio Douglas. In realtà, l'unico scopo dello stilista sarà quello di ingannare la donna e ritardare le pratiche burocratiche. In realtà non ha, al momento, intenzione di firmare nulla.

Poco dopo, Brooke riferirà a sua figlia Hope e suo marito Liam Spencer che Thomas ha intenzione di rimediare a tutto il male che ha fatto e quindi considererà seriamente la firma dei documenti di adozione del piccolo Douglas. Successivamente la moglie di Ridge si confiderà con Donna riguardo alla sua attuale situazione matrimoniale non proprio felice.

Ridge e Shauna saranno sempre più vicini

Ridge si preparerà per andare a letto, ma a sorpresa troverà Shauna Fulton nella sua camera. Forrester senior sarà molto felice dalla vicinanza della donna, ma il dolore per la separazione da sua moglie sarà ancora troppo forte. Infatti, lo stilista finirà per parlare della sua crisi matrimoniale con la madre di Flo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nel frattempo, Hope sarà disposta a tutto per il bene del piccolo Douglas e asseconderà una proposta fatta da Thomas, senza avvertire Liam.

Intanto, Quinn noterà la vicinanza di Shauna e Ridge e deciderà di raccontare alla sua amica che anche lei in passato ha avuto una relazione con Forrester. Invece, Hope parteciperà da sola alla festa di Eric, in quanto vorrà assicurarsi che Thomas mantenga gli accordi presi e non chieda la custodia esclusiva di suo figlio.

Dove rivedere le puntate di Beautiful

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Beautiful, per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. In particolare resterà da vedere come andrà a finire la questione dell'adozione del piccolo Douglas. Invece, per chi volesse recuperare gli appuntamenti precedenti con la soap opera americana potrà farlo tranquillamente mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.