Gli spoiler della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio, Thomas deciderà di riprendersi suo figlio Douglas, nonostante Hope cerchi di impedirglielo. Intanto Brooke lascerà Ridge, quest'ultimo rimarrà notevolmente sorpreso dalla decisione improvvisa della moglie e si confiderà prima con Eric e poi con Shauna, la quale approfitterà immediatamente della situazione venutasi a creare e attuerà un piano per sedurre Forrester.

Spoiler Beautiful: Thomas sente la mancanza di Douglas

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'11 al 15 gennaio, Thomas sentirà la mancanza di suo figlio Douglas, così deciderà di recarsi alla baita per riprenderlo con sé.

Non appena l'uomo si presenterà davanti a Hope con la pretesa di portare via il bambino, la Logan sarà colta dalla disperazione e non vorrà cedere alle pretese del Forrester, poiché sarà ormai molto affezionata al piccolo Douglas.

Intanto Brooke prenderà una decisione assai difficile e restituirà l'anello di matrimonio a Ridge.

Thomas e Douglas si trasferiscono da Eric

Thomas riuscirà a riprendere Douglas e con lui si trasferirà a casa di Eric.

Intanto Ridge si confiderà con suo padre e gli racconterà che Brooke ha deciso di togliersi la fede nuziale e di lasciarlo. Dopo le parole del figlio, Eric non saprà come reagire e non saprà cosa consigliare all'uomo. Successivamente Brooke si confiderà con sua sorella Donna riguardo al suo matrimonio, ormai andato in frantumi.

Ridge, invece, troverà Shauna nella sua camera da letto ad aspettarlo e rimarrà assai sorpreso dall'atteggiamento della donna.

Ridge si confida con Shauna

Ridge apprezzerà molto la vicinanza di Shauna, dato il momento difficile che sta vivendo, così si confiderà con la donna e gli racconterà della separazione con Brooke. Il Forrester si renderà conto di essere molto attratto dalla Fulton, ma non vorrà intraprendere subito un'altra relazione.

In seguito Hope deciderà di assecondare le richieste di Thomas per il bene del piccolo Douglas, ma non dirà nulla a Liam. Infine, Quinn confesserà a Shauna di aver avuto un'attrazione per Ridge in passato, ma racconterà di non essere mai andata oltre con l'uomo.

