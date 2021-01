Thomas Forrester sarà l'indiscusso protagonista delle prossime puntate di Beautiful. Il giovane continuerà a ingannare tutti e fingerà di aver dimenticato Hope ma non sarà così. Thomas infatti si avvicinerà a Zoe e le chiederà persino di sposarlo nella speranza che Hope lo fermi per non perdere Douglas. Ancora una volta Forrester Jr non esisterà a utilizzare il figlio pur di ottenere ciò che vuole, anche se il suo piano verrà smascherato proprio il giorno delle nozze con Zoe.

Beautiful, anticipazioni: Thomas ancora ossessionato da Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas continuerà nel suo piano per riappropriarsi della sua vita e di Hope in particolare.

Quest'ultima intanto, sarà in crisi con Liam, dopo che il ragazzo le avrà proposto di risposarlo a certe condizioni. Spencer avrà chiesto a Hope di rinunciare alla custodia congiunta di Douglas e di evitare ogni collaborazione lavorativa con Thomas. Condizioni che Hope non avrà accettato. Liam quindi se ne andrà di casa e passerà sempre più tempo con Steffy e Kelly. In questo frangente, Thomas riuscirà a spingere Steffy a baciare Liam, proprio nel momento in cui sopraggiungerà Hope, la quale vedrà allontanarsi l'ipotesi di tornare con il padre di sua figlia.

Beautiful, prossime puntate: Thomas vuole sposare Zoe per riavere Hope

Il piano architettato da Thomas coinvolgerà anche Zoe. Il giovane Forrester continuerà a far credere di voler stare con la modella, ma lo farà solo per istigare una reazione in Hope, sfruttando il forte legame tra la ragazza e Douglas.

Proprio il bambino sarà una pedina fondamentale nell'imbroglio messo in piedi da Thomas, visto che il bambino non accetterà di vedere un'altra donna al fianco del padre e vorrà solo Hope come sua mamma. Thomas sfrutterà tutto questo arrivando a chiedere a Zoe di sposarlo. Per questo, organizzerà una cena a Villa Forrester dove metterà in chiaro le sue intenzioni di fronte a tutti.

Douglas come prevedibile, non vedrà di buon occhio la presenza di Zoe e parlerà del suo malessere proprio con Hope.

Beautiful, spoiler: Hope smaschera Thomas il giorno delle nozze con Zoe

Stando al piano organizzato da Thomas, le richieste di Douglas dovrebbero riportare Hope da lui. Dando uno sguardo alle nuove trame di Beautiful, anche Zoe cadrà nella trappola di Forrester Jr è non avrà alcun dubbio nell'accettare la proposta di matrimonio.

Sarà Liam a cercare di convincere la modella a non fidarsi di Thomas, senza successo. Successivamente, Steffy si renderà conto di essere stata una pedina nelle mani del fratello e svelerà di essere stata spinta proprio da Thomas a baciare Liam sotto gli occhi di Hope. A questo punto, sarà chiaro che Thomas sia ancora ossessionato dalla giovane Logan e sarà proprio quest'ultima, in accordo con Liam, a studiare a sua volta una contromossa per smascherare Thomas. Il tutto avverrà il giorno delle nozze tra lui e Zoe che, dando uno sguardo alle anticipazioni americane di Beautiful, alla fine non verranno celebrate.