"Can Yaman sarà sul palco del Festival di Sanremo 2021".Questa è l'anticipazione che il 19 gennaio è stata battuta dall'Adnkronos e da Repubblica riguardante la prossima edizione della kermesse musicale che sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Amadeus. A quanto pare, infatti, l'attore turco star della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, dovrebbe essere uno degli ospiti del Festival, ma come stanno realmente le cose? Can Yaman ci sarà oppure no sul palco dell'Ariston?

Sanremo 2021, Can Yaman non avrebbe ricevuto nessun invito ufficiale

La notizia della presenza di Can Yaman a Sanremo 2021 ha subito entusiasmato i tantissimi fan dell'attore che, in questo ultimo anno, ha conquistato l'apice della sua popolarità grazie al ruolo di Can Divit nella serie DyDreamer, trasmessa prima in daytime e attualmente in prima serata su Canale 5.

Eppure, voci ben informate che arrivano dal dietro le quinte della macchina organizzativa del prossimo Festival di Sanremo 2021, ci raccontano che la notizia dell'ospitata di Can in realtà non sarebbe veritiera.

A quanto pare, infatti, ad oggi l'attore turco non avrebbe ricevuto nessun invito ufficiale per partecipare come ospite al prossimo Festival di Sanremo.

Non sarebbe certa la presenza di Can al prossimo Festival di Sanremo

Da parte di Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse canora, non ci sarebbe stato ancora nessuna richiesta ufficiale per poterlo avere al suo fianco, come guest-star, in una delle cinque serate della kermesse musicale.

Eppure quella che sembrerebbe essere una "fake news" sul prossimo Festival di Sanremo, in pochi minuti ha fatto il giro del web e della rete, diventando subito virale.

In tanti hanno accolto positivamente la notizia che dava Can Yaman tra gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo 2021, al punto che Amadeus potrebbe prendere in considerazione per davvero l'idea di invitarlo.

C'è posta per te 2021, Can Yaman sarà ospite (sicuro) di Maria De Filippi

In attesa di scoprire se arriverà la proposta da parte del direttore artistico del Festival, di sicuro Can Yaman a breve sarà ospite in un altro programma televisivo italiano di grande successo.

Parliamo del people show C'è posta per te, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nei mesi scorsi Can Yaman ha registrato la sua ospitata nel programma del sabato sera di Canale 5 che andrà in onda nel corso delle prossime settimane.

Un altro impegno ufficiale per l'attore turco è sicuramente quello che lo vedrà protagonista nei panni di Sandokan, la serie tv che venne portata al successo da Kabir Bedi negli anni '70, la quale sarà prodotta da Lux Video.