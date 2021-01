Can Yaman e Diletta Leotta innamorati. È questo lo scoop della rivista Chi che impazza sul web e sui social dopo che l'attore turco della soap DayDreamer e la bella conduttrice di Dazn sono stati beccati e paparazzati in dolce compagnia. Durante l'ultimo soggiorno di Can nella Capitale si sarebbe accesa la fiamma della passione con la Leotta ma non tutti credono a questa nuova "favola d'amore". A muovere i primi sospetti è stata l'influencer Deianira che sul suo profilo Instagram ha parlato di "coppia di cartone".

I sospetti di Deianira sulla coppia Can Yaman-Diletta Leotta

Nel dettaglio, Deianira ha postato una serie di stories al vetriolo rivolte alla nuova coppia del momento composta da Can e Diletta, scrivendo che poco dopo l'uscita della notizia del loro innamoramento, c'era già chi mormorava che in realtà sia tutto finto.

"Perché ieri sera ci sta già chi mormorava che sia tutto finto" ha scritto Deianira sui social, aggiungendo che secondo lei si tratterebbe soltanto di un'altra "coppia di cartone", ossia fasulla e con poco di vero.

"La foto ce la sappiamo fare tutti" ha proseguito poi Deianira nel suo sfogo social dove ha ripreso anche la stories di un panorama che è stato pubblicato in queste ore da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram. "Dilettante" ha sbottato Deianira nei confronti della conduttrice sportiva.

'Silenzio stampa' per Can Yaman e Diletta Leotta dopo la notizia del flirt

Insomma per Deianira non ci sarebbero dubbi sul fatto che questo amore nato tra Diletta e Can e testimoniato da una serie di scatti apparsi sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, in realtà non sarebbero attendibili.

Resta da capire, però, la presa di posizione dei due diretti interessati.

In queste ore, infatti, in tanti si sarebbero aspettati un commento da parte di Diletta e Can dopo tutte le indiscrezioni venute fuori sul loro amore ma, fino a questo momento, i due diretti interessati hanno preferito intraprendere la strada del "silenzio stampa".

In questo modo quindi, non hanno né confermato né smentito le notizie su questo loro innamoramento che ha fatto impazzire i fan dell'attore turco.

Le avventure professionali di Can Yaman per il 2021: sarà lui il nuovo Sandokan in tv

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se i sospetti mossi da Deianira sui social si riveleranno reali, per Can Yaman questo continua ad essere uno dei periodi più fortunati dal punto di vista professionali. In questi giorni ha registrato un nuovo spot pubblicitario per il marchio di una nota azienda di pasta, diretto dal regista Ferzan Ozpetek.

Tra qualche mese, invece, cominceranno le riprese della fiction Sandokan, prodotta dalla Lux Vide, in cui Can Yaman sarà la nuova tigre di Mompracem. Al suo fianco ci sarà anche un altro sex symbol della fiction italiana: trattasi di Luca Argentero, reduce dal boom di ascolti della serie tv Doc - Nelle tue mani.

Il remake di Sandokan dovrebbe essere composto da 8 episodi anche se al momento non si sa ancora quale sarà la rete che lo trasmetterà.