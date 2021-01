Can Yaman continua ad essere il personaggio più discusso di questo periodo. L'attore turco è stato recentemente paparazzato in compagnia della bella Diletta Leotta, la conduttrice dei programmi sportivi di Dazn che sembra aver fatto centro nel cuore dell'attore turco, star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno. Eppure la love story tra Can e Diletta ha fatto storcere il naso a numerosi fan dell'attore che l'hanno duramente criticato sui social. Nelle ultime ore, sembrerebbe che Can abbia scelto di lanciare una nuova frecciatina ai fan, postando sul suo profilo Instagram il brano turco "Verme".

Polemiche per Can Yaman: i fan lo attaccano per la love story con Diletta Leotta

Nel dettaglio, una prima frecciatina chiara di Can Yaman rivolta ai suoi fan era arrivata qualche giorno fa quando l'attore su Twitter e successivamente anche su Instagram, aveva pubblicato un messaggio ben chiaro: "Sono fatti miei, punto".

Poche parole ma estremamente chiare, con le quali l'attore chiedeva ai sostenitori di non intromettersi nelle vicende legate alla sua vita privata e sentimentale. In seguito l'attore scelse anche di disattivare il suo account Twitter, per evitare di essere ulteriormente coinvolto in polemiche e discussioni.

L'attore di DayDreamer posta il brano 'Verme' sui social

Ieri sera, invece, Can ha condiviso su Instagram il testo del brano turco "Verme" che per molti è sembrata una nuova frecciatina rivolta ai fan.

Una strofa di questa canzone, infatti, recita così: "Se vuoi darmi un giudizio, non me lo dare. Io non lo voglio. Non mi dare un giudizio".

Insomma Can non ha per niente gradito le critiche rivolte nei suoi confronti da parte delle fan italiane ma intanto in queste ultime ore un'altra "tegola" si è abbattuta sull'attore turco.

Mediaset sospende DayDreamer dalla prima serata di Canale 5: flop di ascolti per Can Yaman

Nelle ultime settimane, Canale 5 aveva scelto di programmare in prime time la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno. Dopo il successo ottenuto in daytime, la rete ammiraglia Mediaset aveva deciso di puntare su questo prodotto per la prima serata. Peccato, però, che gli ascolti si sono rivelati fortemente insoddisfacenti.

Dopo un esordio con circa due milioni e mezzo di spettatori, la serie è crollata sotto il muro dei due milioni di affezionati spettatori, registrando appena il 9% di share. Numeri davvero bassi per la serie che vede protagonista Can Yaman, tali da spingere i vertici Mediaset a cambiare il palinsesto della prossima settimana.

Giovedì 21 gennaio, infatti, non ci sarà più DayDreamer in prime time: la serie turca è stata cancellata e per il momento risulta sospesa dalla prima serata di Canale 5. Le avventure della coppia Can-Sanem torneranno in daytime? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.