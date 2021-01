Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica e in questi ultimi giorni si sta parlando moltissimo del suo flirt in corso con la conduttrice Diletta Leotta. La love story tra i due impazza sia sul web che sulle riviste di gossip ma non tutti vedono di buon occhio questa nuova relazione. Intanto Can va avanti per la sua strada, incurante delle critiche che gli vengono mosse anche da parte dei suoi tantissimi fan e si prepara a soggiornare per un po' di tempo in Italia, dove lo attendono degli importanti impegni professionali che lo vedranno coinvolto in prima persona.

Presto Can Yaman sarà più spesso in Italia per motivi di lavoro

Dopo essersi fatto "rapire" il cuore dalla dolce Diletta Leotta durante il soggiorno romano di pochi giorni fa, Can Yaman presto sarà in Italia per periodi di tempo decisamente più lunghi, complice il suo nuovo impegno professionale sul set della fiction Sandokan, prodotta da Lux Video.

Le riprese della serie, infatti, partiranno tra la prossima primavera e l'estate 2021 e si svolgeranno a Formello, a una manciata di chilometri a nord di Roma. Gli sceneggiatori hanno già preparato e scritto otto episodi della durata di cinquanta minuti e quindi si prevede che le riprese non dovrebbero durare proprio poche settimane.

I dubbi sul flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta

Un periodo di tempo, quindi, che permetterà a Can Yaman di essere presente nel nostro Paese e magari di coltivare ancora meglio la sua neonata relazione con Diletta Leotta.

La conduttrice e volti di punta di Dazn, da quando ha messo la parola fine alla sua relazione con il pugile Daniele Scardina, volto della passata edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, non ha più trovato una persona che le ha fatto battere il cuore (malgrado i vari flirt che le sono stati attribuiti).

E adesso, l'attenzione è tutta incentrata su questa nuova relazione con Can Yaman: durerà oppure no? In queste ultime giornate sui social, sono stati tanti coloro che hanno mosso delle accuse e dei sospetti nei confronti di questa nuova coppia.

Prosegue l'appuntamento con Can Yaman in prime time

C'è chi ipotizza che si tratti solo di un flirt da copertina, per finire sulle prime pagine dei settimanali e chi invece spera che con il "trasferimento" di Can Yaman in Italia per iniziare le riprese di Sandokan, possa coltibare ancora di più il suo sentimento per la conduttrice.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Can continua ad essere il mattatore del giovedì sera di Canale 5. La Serie TV DayDreamer è stata promossa in prima serata: ogni giovedì due episodi speciali di questa serie turca che sta appassionando il pubblico e gli spettatori.