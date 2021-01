I rumor circolati nelle ultime 24 ore sulla presunta relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta vengono confermati dal nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 13 gennaio. A dare un'anticipazione dello scoop è stato Gabriele Parpiglia tramite il suo account Instagram.

I due sono stati immortalati in un tenero tête-à-tête tra baci e carezze. A quanto sembra i due hanno trascorso cinque giorni di passione a Roma. Can Yaman, infatti, si trovava nella capitale per lavoro, in quanto era impegnato nelle riprese di alcuni post pubblicitari. Entrambi hanno alloggiato in un hotel in pieno centro a Roma, accanto a Piazza di Spagna,

Tra baci ed effusioni, Chi racconterà tramite le sue immagini l'inizio di questo nuovo amore, che sicuramente si può definire il primo grande Gossip del 2021.

Attualmente i due sono "separati" infatti Can Yaman ha lasciato l'Italia il 10 gennaio per ritornare nella sua Istanbul, mentre Diletta è rimasta a Roma per lavoro (in quanto impegnata in radio e con Dazn).

Il gossip, quindi, ruota nuovamente intorno alla giornalista: anche se la cronaca rosa, ultimamente, voleva Diletta Leotta al fianco di Daniele Scardina, pare che la loro relazione sia definitivamente finita.