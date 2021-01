Pierpaolo Spollon è arrivato nella fiction di Che Dio ci aiuti 6 interpretando il ruolo di Emiliano. Il 31enne in un'intervista rilasciata a Fanpage ha spiegato come è stato recitare al fianco di Stefano De Martino. Ma non è tutto, l'attore ha ammesso di non avere instaurato un ottimo feeling con Diana Del Bufalo.

Il rapporto complicato con Diana Del Bufalo

Nella serie televisiva di Rai1 Pierpaolo Spollon veste i panni di uno psichiatra che vuole sempre tenere tutto sotto controllo. All'interno di Che Dio ci aiuti 6, Emiliano è molto attratto dal personaggio di Monica e cerca in tutti i modi di conquistarla.

A quanto pare sul set tra i due attori non è scoccata alcuna scintilla.

Il 31enne originario di Padova ha spiegato che Diana Del Bufalo non si trova a suo agio nelle scene con Pierpaolo. A detta del giovane, i due non sono compatibili. Sebbene Spollon ha ammesso di essersi trovato molto bene con l'ex allieva di Amici, non è la stessa cosa da parte della Del Bufalo: "Dice che sono esplosivo e lei non è abituata a persone così". Spollon ha spiegato che Diana soffre molto le scene con Pierpaolo: "Mi dispiace molto". Inoltre, ha svelato un retroscena inedito legato al set: "Dice che quando ci sono io il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto".

Insomma, sul set i due attori sono abbastanza distanti al contrario di quello che accade nella serie televisiva.

Le parole di stima per Gianmarco Saurino

In Che Dio ci aiuti 6 Pierpaolo Spollon ha ritrovato Gianmarco Saurino: i due avevano già recitato insieme sul set di Doc-Nelle tue mani.

In occasione dell'intervista l'interprete di Emiliano non ha potuto fare altro che rinnovare le sue parole di stima nei confronti dell'attore originario di Foggia. Il 31enne ha confidato di avere trovato un fratello sul set, tanto che si sono frequentati anche lontano dai riflettori.

In particolare, Pierpaolo ha spiegato che i due sono stati spesso in giro per l'Umbria quando terminavano le riprese. Ed è proprio per questo motivo che Spollon avrebbe preso qualche chilo di troppo. Pierpaolo su Gianmarco ha affermato: "Ha sani principi, è in gamba e non si è montato la testa". L'attore ha spiegato che nonostante Saurino sia molto più famoso di lui, non si è mai lasciato andare e guarda con intelligenza al futuro.

'Ho capito perché De Martino stava con Belen'

Prima di concludere l'intervista Pierpaolo Spollon ha spiegato anche come è stato recitare al fianco di Stefano De Martino. I due appariranno insieme in alcune scene: "Devo dire che mi sono molto divertito". Il 31enne di Padova ha aggiunto: "È molto simpatico, è un ragazzo sveglio". Secondo Pierpaolo, Stefano con molta umiltà sa di non essere un perfetto attore, ma sul set cerca sempre di dare il meglio.

Durante le riprese l'Emiliano di Che Dio ci aiuti 6 ha confidato di avere instaurato un bel rapporto con il danzatore e conduttore campano: "Devo dire la verità, l'ho apprezzato". Dopo avere evidenziato il lato ironico di De Martino, Spollon ha concluso: "Dopo averlo conosciuto, ho capito perché stava con Belen Rodriguez".