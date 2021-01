Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e donne, ha raccontato, nel corso di un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, qualcosa in più sulla sua vita privata e sui progetti per il futuro, fra cui avere un secondo figlio con Federico Gregucci. L'ex Miss Italia ha parlato inoltre della sua primogenita Arya e del rapporto con suo marito.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci pensano al secondo figlio

Clarissa ha raccontato che, attualmente, vive in Sicilia con la sua famiglia in attesa di trasferirsi nella casa in Toscana, non appena sarà possibile. In merito alla nuova abitazione acquistata, Marchese ha rivelato che è esattamente come lei e Federico l'hanno sempre sognata, aggiungendo: ''Ha due stanzette per i bambini.

Una per una femminuccia, tutta rosa e una per un maschietto, tutta celeste''. A tal proposito, la mamma di Arya ha rivelato che lei e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne desiderano allargare la famiglia: ''Abbiamo in progetto di dare un fratellino o una sorellina ad Arya. Ma non ora... vorrei aspettare che lei abbia almeno due anni''.

Clarissa vorrebbe arrivare alla seconda gravidanza in forma

Clarissa ha detto che, in vista della seconda gravidanza, vorrebbe arrivare in forma, dichiarando: ''Prima mi prendevo molto cura del mio corpo, ma non solo per un'idea estetica, anche soprattutto per una questione di benessere. Spero di riprendere presto ad allenarmi come prima''. Clarissa Marchese ha parlato poi del cambiamento della sua vita dopo essere diventata mamma, affermando che la nascita di Arya l'ha responsabilizzata: ''Sono al cento per cento dedita a un altro piccolo esserino, a qualcosa di altro da me.

Questa è una bellissima sensazione''.

I progetti per il 2021 di Clarissa Marchese

Dopo essere diventati genitori, il rapporto fra Clarissa e Federico si è rafforzato e si sentono più uniti di prima: ''C'è sempre stato un rapporto di grande amore, ma ora sento che è come se si fosse moltiplicato''. L'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato inoltre che, oltre ad essere mamma, è anche una moglie e di riservare attenzioni non solo a sua figlia, ma anche a suo marito.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Al momento, Clarissa ha dichiarato che è difficile ritagliarsi spazio per lei e Federico da soli ma, qualche volta, riesce a condividere con il marito un'oretta per fare una passeggiata. Marchese, attualmente, sta lavorando sui social, ma ha svelato di avere due importanti progetti lavorativi per il 2021 che non riguardano la recitazione, infatti l'influencer ha dichiarato che il lavoro di attrice non sarebbe compatibile con il suo desiderio di una vita tranquilla e in linea con il suo desiderio di dedicare il suo tempo: ''A Fede, ad Arya e al fratellino...

che spero arriverà''.