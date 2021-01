L'appuntamento con la serie turca DayDreamer - Le ali del sogno è tornato in onda su Canale 5 in daytime. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'1 al 5 febbraio 2021 rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena legati alla coppia composta da Can e Sanem, i quali dovranno fare i conti con la perfidia di Huma che, ancora una volta, proverà ad ostacolare il loro amore. Intanto Ceycey si metterà nei guai con Ayhan e quest'ultima deciderà di lasciarlo.

Can e Sanem ostacolati da Huma: anticipazioni DayDreamer 1-5 febbraio 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni dei nuovi episodi della soap DayDreamer in onda fino al 5 febbraio rivelano che Huma farà di tutto per mettere in crisi il rapporto tra Can e Sanem.

La donna non vuole che suo figlio si fidanzati con la Aydin, perché ritiene che provenga da una famiglia di basso ceto sociale e lei, per suo figlio, aveva delle aspettative decisamente più alte.

E così, la donna non perderà occasione per mettere in difficoltà Sanem in pubblico. Lo farà anche durante la presentazione del nuovo libro di Polen. In presenza della stampa, Huma proverà ancora una volta a mettere in cattiva luce la povera Sanem ma questa volta sarà Can a prendere in mano le redini della situazione e ad evitare così che sua mamma possa fare del male alla sua amata.

Ayhan resta delusa da Ceycey e lo lascia

Occhi puntati anche su Ceycey che arriverà sul punto di confessare tutta la verità ad Ayhan. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer, infatti, rivelano che l'uomo confesserà di aver organizzato un finto matrimonio con Ayhan con un obiettivo ben preciso: scattare delle foto vestiti con gli abiti fa sposa, così da farle vedere a sua nonna in punto di morte.

Un duro colpo per Ayhan che si sentirà umiliata dalla confessione di Ceycey e non potrà fare altro che lasciarlo. A quel punto, però, l'uomo si renderà conto di averla combinata davvero grossa e di aver ferito tantissimo la donna. Così, dopo essersi confrontato con Sanem. Ceycey proverà a tornare sui suoi passi e cercherà nuovamente di riconquistare Ayhan.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ci riuscirà?

Leyla chiude con Osman: anticipazioni DayDreamer 1-5 febbraio 2021

E poi ancora il colpo di scena ci sarà alla presentazione del libro di Polen, quando Can spiazzerà tutti con un annuncio inatteso. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamet dall'1 al 5 febbraio 2021 rivelano che Can, incalzato dalle domande dei giornalisti, confermerà il suo fidanzamento con Sanem.

Anche per Leyla sarà tempo di novità e cambiamenti. La sorella di Sanem, infatti, troverà il coraggio per confessare ai suoi genitori la fine della sua relazione con Osman. I due resteranno perplessi ma poi accetteranno la scelta della figlia.