Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera turca Daydreamer con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda da lunedì 25 fino a venerdì 29 gennaio del 2021 su Canale 5.

Ihsan venderà come biologico un prodotto che avrà degli effetti indesiderati sui clienti, sparirà dalla circolazione e così le donne del quartiere inizieranno a incolpare Aysun e Mevkibe, che verranno denunciate e portate al commissariato. Nel frattempo mentre Sanem (interpretata dall'attrice Demet Özdemir) e Yigit (interpretato da Utku Ateş) decideranno di sfidare Can e Polen in una gara di cucina.

Inoltre, Sanem verrà portata da Can (interpretato da Can Yaman) in un rifugio in montagna, da cui scapperà, anche se l'uomo riuscirà a ritrovarla nel bosco. Inoltre Emre andrà a trovare la nuova segretaria che dovrebbe prendere il posto di Leyla.

Trame Daydreamer dal 25 al 29 gennaio: CeyCey si ritroverà in trappola dopo la proposta di matrimonio

Nelle prossime puntate della soap opera turca Daydreamer, Can "sequestrerà" per amore Sanem e la rinchiuderà in un'abitazione in montagna per tentare di costruire un dialogo costruttivo con lei. Quando l'uomo uscirà dalla casa per andare a prendere la legna, però Sanem riuscirà a fuggire con una motoslitta, anche se tale mezzo ben presto si fermerà in mezzo ai boschi.

Intanto, CeyCey si ritroverà in "trappola" dopo un fraintendimento su una proposta di matrimonio ad Ayhan.

Nel frattempo Osman e Leyla continueranno a litigare.

Daydreamer, Emre incontrerà la segretaria che prenderà il posto di Leyla

Nei prossimi episodi della soap opera Daydreamer, Ceycey si troverà al ristorante con Can e cercherà di convincerlo a non partire per i Balcani: il fotografo respingerà questa proposta del suo collega e, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ammetterà di amare molto la giovane Sanem.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo ci sarà una sfida di cucina con uno chef molto importante nel paese tra Sanem e Yigit che sfideranno Can e Polen.

Intanto Emre incontrerà la segretaria che dovrebbe prendere il posto di Leyla all'interno della loro società.

Soap opera, anticipazioni dal 25 al 29 gennaio del 2021: Can scoprirà che Sanem vuol lavorare ancora per Yigit

Le anticipazioni di Daydreamer, rivelano che Sanem passerà la notte con Can, ma ben presto l'uomo scoprirà che la giovane ragazza vorrà lavorare ancora per Yigit.

Nel frattempo, Osman diventerà l'idolo di tutte le sue fan e Deren deciderà di avvisare Leyla sulle ripercussioni che potrebbero nascere. Infine, Aysun e Mevkibe verranno portate al commissariato dopo i fatti legati al cibo biologico di Ihasan, anche se ben presto verranno liberate.