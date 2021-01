Brutte notizie in arrivo per i fan della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno, che vede protagonista l'attore Can Yaman. A partire dalla serata del 28 gennaio, infatti, il palinsesto della prima serata di Canale 5 andrà incontro ad un nuovo cambio programmazione e a farne le spese sarà proprio la serie turca che in queste settimane ha abbandonato il daytime per trasferirsi nella prestigiosa prima serata. Un esperimento che, a quanto pare, non durerà ancora molto dato che giovedì 28 gennaio la serie non compare più in palinsesto.

Cambio programmazione DayDreamer: il 28 gennaio sparisce dal prime time

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5 arrivano direttamente dalla guida tv Mediaset, la quale prevede che per la serata del 28 gennaio 2021 non ci sarà più spazio per la messa in onda dei nuovi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno.

Quella del 21 gennaio, quindi, al momento è l'ultima puntata serale prevista per la serie turca nella fascia oraria della prima serata.

Il 28 gennaio, infatti, a partire dalle 21:20 su Canale 5 è in programma il film "La signora dello Zoo di Varsavia" che occuperà lo slot orario del prime time fino alle 23:50 circa, quando poi ci sarà spazio per una nuova puntata del programma X-Style.

La serie tv con Can Yaman sparisce dal palinsesto

Insomma niente da fare per i tantissimi fan di DayDreamer che a quanto pare dovranno fare a meno della messa in onda dei nuovi episodi della soap opera in prime time. E che fine faranno allora i restanti episodi della serie turca con Can Yaman?

Al momento non ci sono ancora indicazioni ufficiali su quella che sarà la nuova programmazione della serie turca nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Non si esclude, quindi, che i restanti appuntamenti che mancano per concludere il ciclo di episodi di DayDreamer - Le ali del sogno, possano essere trasmessi anche in daytime.

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione ufficiale delle prossime puntate della serie turca con Can Yaman, l'attore turco continua a godersi un momento di grande serenità dal punto di vista lavorativo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can Yaman non sarebbe stato invitato al Festival di Sanremo 2021

La prossima estate sarà sul set della fiction Sandokan con Luca Argentero e intanto in queste ultime ore si è parlato di Can come uno dei possibili ospiti del Festival di Sanremo 2021.

Eppure, come vi abbiamo raccontato in anteprima, sembrerebbe che al momento da parte del direttore artistico Amadeus non sia stato formulato nessun invito ufficiale a Can Yaman per presenziare nelle vesti di "guest star" ad una delle cinque serate della kermesse canora in onda dal Teatro Ariston di Sanremo.