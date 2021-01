Brutte notizie in arrivo per i telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno: la soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Osdemir non verrà trasmessa giovedì 21 gennaio in prime time. Attualmente, le serie non ha ancora una collocazione: non è stato reso noto ai fan quando e se potranno vedere ancora le avventure di Can e Sanem. La scelta di passare la soap in prima serata a quanto pare non ha ottenuto gli effetti desiderati e ancora una volta gli appassionati di DayDreamer dovranno fare i conti con un nuovo cambio di programmazione.

Il futuro incerto di DayDreamer

Cancellato l'appuntamento con DayDreamer previsto per giovedì 21 gennaio.

Dopo i primi due appuntamenti, Mediaset ha preso la decisione di annullare la puntata al posto della quale verrà trasmesso il fil di Ficarra e Picone, L'Ora Legale. Il motivo di tale scelta sarebbe legato agli ascolti: troppo bassi per Canale 5. D'altra parte la storia d'amore di can e Sanem aveva un ruolo molto difficile, cioè scontrarsi con Che Dio Ci Aiuti 6. Adesso la domanda che i fan si pongono è: quando tornerà in onda DayDreamer?

Al momento, non vi è traccia della soap nei palinsesti di Canale 5. Mentre su La5 nel week-end continuano ad andare in onda le repliche della serie turca, per vedere come si evolveranno le storie di tutti i volti di DayDreamer i telespettatori dovranno ancora attendere. Innumerevoli sono stati i cambi di programmazione a cui la soap è andata incontro.

Dopo la collocazione nella fascia pomeridiana in estate, ed il week-end, poi ridotto alla sola domenica in seguito, pareva che la prima serata fosse confermata, ma evidentemente così non è stato.

I progetti lavorativi e sentimentali di Can Yaman

Frattanto, in attesa di conoscere la data scelta per il ritorno in tv di Can e Sanem, Can Yaman che è stato in Italia per girare lo spot della pasta De Cecco con Claudia Gerini, sta facendo i conti con una serie di pettegolezzi che lo riguardano.

Dopo lo scoop lanciato da Anna Pettinelli, il settimanale Chi ha confermato un flirt con la bellissima Diletta Leotta. Da parte sua Can chiede di rispettare la sua privacy, ma troppo ghiotte sono le notizie che lo riguardano, dal puto di vista della cronaca rosa.

Le telespettatrici adesso non sperano altro che poter vedere il lieto fine per i protagonisti di DayDreamer che hanno saputo conquistare il pubblico.

Quello che la momento è noto che Yaman ha un posto assicurato nel piccolo schermo degli italiani. Mediaset ha acquistato la serie che lo vedrà accanto Ozge Gurel, già co-protagonista di Bitter Sweet. Bay Yanlis (Signor Sbagliato), però, avrà vita più facile: essendo più breve di DayDreamer dovrebbe concludersi già prima dell'autunno.