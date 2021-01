Da lunedì 25 gennaio Canale 5 subirà un importante cambiamento nei propri palinsesti. Il canale ammiraglia di Mediaset, infatti, dalle ore 16:45, non trasmetterà più Il Segreto bensì DayDreamer, ovvero la soap turca che vede come protagonista l'amato Can Yaman. Per quanto riguarda la serie spagnola, da anni nel pomeriggio di Canale 5 e che oramai si avvia alla sua conclusione, è previsto solo l'appuntamento nella domenica pomeriggio.

La soap con Can Yaman in onda prima di Pomeriggio Cinque

Nelle scorse settimane, Canale 5 aveva deciso di trasmettere le avventure di Can (Can Yaman) e di Sanem (Demet Ozdemir) nella fascia oraria della prima serata.

Tuttavia, gli ascolti che riscosse furono decisamente bassi, tanto da spingere i vertici Mediaset ad annullare la programmazione. Ora, invece, la soap turca sembra aver trovato una nuova sistemazione, che i fan si augurano possa essere quella definitiva. Dal lunedì al venerdì, infatti, DayDreamer andrà in onda subito dopo la striscia quotidiana di Amici di Maria De Filippi e del Grande Fratello Vip. La serie, che andrà in onda per circa trenta minuti, verrà poi seguita da Pomeriggio Cinque, condotto come sempre da Barbara D'Urso. Tale cambio di palinsesto potrebbe portare maggiori ascolti proprio al contenitore in onda ormai dal lontano 2008, che in questa stagione televisiva sta ottenendo degli ascolti inferiori rispetto alla concorrenza de La Vita in Diretta.

Continuano, intanto, i gossip su Can Yaman e Diletta Leotta

Oltre che per DayDreamer, Can Yaman è nelle ultime al centro dell'attenzione anche per numerose indiscrezioni e Gossip che lo vedono protagonista. Negli ultimi giorni, infatti, il nome dell'attore turco è stato tra quelli che sono stati fatti per salire sul palco del Festival di Sanremo, previsto per il prossimo marzo.

Tale indiscrezione, lanciata dall'AdnKronos, non è comunque stata confermata né dall'entourage dell'attore, né dalla Rai o dal conduttore del Festival Amadeus.

Il nome di Yaman è poi recentemente al centro dei gossip per una presunta storia d'amore con Diletta Leotta, giornalista sportiva tra le più amate nel nostro paese. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, un amico di Istanbul dell'attore ha confermato il flirt tra i due, affermando come Can sia letteralmente "stregato" dalla Leotta e che la loro conoscenza sia iniziata grazie ai social.

Al momento, i due sarebbero "molto coinvolti" e starebbero continuando la loro frequentazione a distanza. Can, infatti, è dovuto rientrare in Turchia, anche se tale spostamento potrebbe essere solo momentaneo. Il settimanale Nuovo, infatti, riporta che l'attore turco potrebbe presto trasferirsi in pianta stabile in Italia.