Ennesimo cambio di rotta per DayDreamer, la Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. La promozione in prima serata non ha avuto i risultati sperati: la sfida del giovedì sera contro Che Dio ci aiuti (in onda su Rai 1) è stata veramente ardua, facendo uscire la serie "sconfitta" con appena il 9,2% di share (contro il 22,4% della solidissima fiction Rai targata Lux Vide).

DayDreamer perde la sfida degli ascolti: la serie cancellata dal palinsesto

Il tracollo di DayDreamer ha indotto i vertici Mediaset a correre immediatamente ai ripari, rimuovendo la serie dal prime time del giovedì sera.

Cosa accadrà ora? Attualmente il futuro della serie è abbastanza incerto, infatti non figura nella programmazione Mediaset (almeno fino a quella del 23 gennaio), ma le ipotesi al vaglio potrebbero essere diverse.

Rimossa dalla prima serata del giovedì sera, la serie potrebbe trovare un posto sempre nel prime time, ma in un'altra giornata? La cosa, almeno per il momento, risulterebbe abbastanza improbabile. Infatti la prima serata di Canale 5, quasi in tutte le giornate, è occupata da programmi storici campioni di ascolti o da altre nuove fiction come Made in Italy (che mercoledì 13 gennaio è partita in sordina, con un discreto 13,7% di share). Al momento, quindi, questa sembrerebbe l'ipotesi meno plausibile.

Un'altra possibilità potrebbe essere il ritorno alla collocazione pre-prima serata: infatti DayDreamer, prima della promozione nel giovedì sera di Canale 5, andava in onda la domenica pomeriggio, con un solo episodio di circa 45 minuti, prima di Domenica Live.

Oppure, voce che circolava già nella fine del 2020, potrebbe prendere il posto de Il segreto nel daytime pomeridiano di Canale 5, prima di Pomeriggio 5 (sempre ovviamente con un episodio da tre quarti d'ora).

Sono circa 60 gli episodi che mancano ancora all'appello

L'unica cosa certa è che all'appello mancano ancora circa una sessantina di episodi da mandare in onda, considerando che nella produzione originale la serie tv è stata suddivisa in 51 puntate (il 14 gennaio su Canale 5 è andato in onda l'episodio corrispondente per un buon 90% alla puntata 32 turca) e da ognuna di queste in Italia vengono tratti tre episodi da 45 minuti.

Tra circa venti episodi, inoltre, nella trama avverrà un importante salto temporale, in cui il pubblico dirà addio ad alcuni personaggi (come Ayhan, Osman e Guliz), ma darà il bentornato ad alcune vecchie conoscenze (come Aziz, il padre di Can ed Emre) e il benvenuto a delle nuove figure che saranno molto importanti nella vita di Sanem come Deniz, la sua nuova migliore amica, nonché psicologa, che l'aiuterà ad affrontare un momento molto delicato della sua vita.