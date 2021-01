Nelle prossime puntate di DayDreamer gli impegni lavorativi di Leyla le impediranno di smaltire, fin da subito, le liste da matrimonio che le sono state consegnate da Mevkibe e Huma, per questo motivo quest'ultima assegnerà i diversi compiti da fare a Can e Sanem. Primo step sarà quello di cercare una casa in cui Leyla ed Emre possano andare a vivere.

Can e Sanem sbrigano le liste di matrimonio di Leyla ed Emre

Per Can e Sanem non sarà tutto rose e fiori, infatti nasceranno le prime divergenze, ma per delle piccolezze, per esempio su come e dove posizionare un televisore. Inezie che, come di consuetudine, non si risolveranno in un nonnulla.

Il vero colpo al cuore a Sanem, però, arriverà quando capirà che subito dopo il matrimonio per Can i bambini non sono una priorità. La ragazza rimarrà sbigottita e senza parole.

Dopo la casa, Can e Sanem si prodigheranno a scegliere la destinazione del viaggio di nozze per Emre e Leyla e anche qui i problemi non mancheranno, soprattutto perché i due si dimenticheranno di pensare ai gusti dei rispettivi fratelli, piuttosto che ai loro. Lei preferirebbe un viaggio di nozze romantico, invece Can, visto anche il suo spirito avventuriero, non disdegnerebbe una luna di miele immersa nella natura, infatti quando ascolterà le idee di Sanem non farà altro che sbadigliare. La ragazza non lo darà tanto a vedere, ma ovviamente rimarrà delusa da questa discrepanza d'idee.

Ayhan e il confronto con Sanem

Ayhan, intanto, sarà sempre più affranta. Suo fratello Osman che ha lasciato Istanbul per lavoro, Leyla che improvvisamente si sposa con Emre, tutti questi eventi l'hanno scossa nell'animo, al punto che la ragazza ha anche deciso di allontanarsi da CeyCey.

Il suo futuro, però, la metterà sempre più in crisi e dopo tanti confronti arriverà finalmente quello con Sanem.

Parleranno del matrimonio di Leyla, della fretta che ha avuto a sposarsi pochi giorni dopo aver lasciato suo fratello Osman e del dispiacere che ha provato sentendo questa notizia.

La ragazza non sa ancora che cosa ne sarà del suo futuro, ma a ogni modo lei e Sanem si riprometteranno di rimanere legate per sempre. Forse, però, Ayhan dentro di sé sa già che cosa andrà a fare.

Emre e la sorpresa per Leyla

Intanto Leyla ed Emre, finalmente, avranno l'occasione di festeggiare il loro matrimonio da soli. Lui le organizzerà una romantica cenetta nel giardino della loro villa e la ragazza non potrà fare altro che rimanerne esterrefatta. Non sarà tutto, infatti il giovane Divit le offrirà anche un anello in cui le chiederà di stare accanto a lui per tutta la vita: ovviamente lei non potrà che dirgli di sì.

I due balleranno avvinghiati sulle note di una canzone romantica suonata per l'occasione da una violinista: il lieto fine sarà assicurato.