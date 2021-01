Il successo della soap opera di origini turche dal titolo DayDreamer - le ali del sogno continua ad essere inarrestabile. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori seguiranno sulla rete ammiraglia Mediaset il 4 febbraio 2021, dicono che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemirc) non sembreranno del tutto pronti a fare il grande passo: i due, quando parleranno delle loro future nozze, manifesteranno un’evidente preoccupazione. L’aspirante scrittrice, nonostante il fotografo le dirà di essere disposto a sposarla in qualunque luogo poiché ciò che desidera è stare con lei, ammetterà di non voler costruire la loro vita comune sull’infelicità delle loro mamme.

Leyla Aydin (Öznur Serçeler), invece, quando rivelerà ai genitori di essersi lasciata con Osman (Ali Yagci) si mostrerà parecchio dispiaciuta, per averli delusi.

DayDreamer, spoiler del 4/02: Mevkibe e Nihat accettano la scelta della figlia Leyla

Nella 115esima puntata, che occuperà Canale 5 giovedì 4 febbraio 2021 al solito orario pomeridiano, Leyla, dopo aver fatto sapere ad Emre (Birand Tunca) che lei e Osman si sono lasciati, troverà il coraggio di comunicare la notizia anche ai suoi genitori. La sorella di Sanem farà rimanere sconvolti la madre Mevkibe (Özlem Tokaslan) e il padre Nihat (Berat Yenilmez), non appena annuncerà che il suo fidanzamento con l’attore è finito.

Nonostante ciò i coniugi Aydin anche se faranno fatica a nascondere il proprio dispiacere, accetteranno la scelta della figlia maggiore rassicurandola e comprendendo i suoi sentimenti: il cuore di Leyla, in effetti, continuerà a battere per l’ex fidanzato Emre.

Sanem e Can turbati, Huma continua a non vedere di buon occhio la sua futura nuora

Mentre Leyla ringrazierà i propri genitori per averla capita, Sanem e Can, anche se non vedranno l’ora di coronare il loro sogno d’amore, saranno consapevoli di dover fare prima i conti con i rispettivi familiari. Nello specifico la figlia minore degli Aydin e il fotografo, quando parleranno di matrimonio, non nasconderanno entrambi di temere l’ingerenza delle loro madri.

Per tale motivo Can e l’aspirante scrittric,e dopo aver tagliato insieme una torta alla Fikri Harika, si recheranno in ufficio da Huma (Ipek Tenolcay) con l’intenzione di parlarle delle loro nozze. Purtroppo il fratello di Emre e Sanem non riceveranno affatto una buona accoglienza. In particolare, la darklady ancora contrariata alla stessa maniera di Yigit (Utku Ateş) per aver visto il primogenito baciare la propria fidanzata e, per non affrontare lo scomodo discorso, fingerà di avere un appuntamento dal parrucchiere.