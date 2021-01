Nelle prossime puntate di DayDreamer, se da una parte Nihat sembra aver perdonato Emre per aver sposato Leyla senza chiedergli la mano, dall'altra Mevkibe si presenterà ancora irremovibile in merito alla sua contrarietà alle improvvise nozze. La maggiore delle sue figlie le spiegherà che per lei ed Emre quella del matrimonio lontano da tutti sembrava la scelta più giusta da fare, visto "l'aria irrespirabile" presente in casa a causa delle future nozze tra Can e Sanem. La donna non sembrerà ben disposta a metterci una pietra sopra, ma per le sorelle Aydin potrebbero arrivare delle buone notizie da Can ed Emre.

Can ed Emre raccontano a Sanem e Leyla dell'incontro con Nihat

I fratelli Divit racconteranno di aver parlato con Nihat e che, dopo le loro scuse, l'atteggiamento di papà Aydin sembra essersi un po' ammorbidito. Vista la situazione creatasi, e per non provocare ulteriori problemi, anche Can e Sanem decideranno, almeno per un po', di non parlare dei preparativi delle loro nozze.

A smuovere le acque, e non con buone intenzioni, ci penserà Huma. La donna suggerirà a Emre di andare a parlare con Mevkibe e Nihat per trovare una soluzione. Sanem e Leyla crederanno che mamma Divit stia cercando di andare incontro ai due ragazzi, l'unico che farà fatica a crederci sarà Can.

Nonostante ciò, i Divit andranno dagli Aydin e alla riunione di famiglia parteciperà anche lo zio Mithat.

Can introdurrà la madre a Mevkibe e Nihat, dicendo loro che ha qualcosa in serbo per risolvere la questione tra Leyla ed Emre.

Huma trama contro Sanem

Huma avrà le idee molto chiare: essere una perfida suocera per Leyla, in maniera tale che Sanem si scoraggi e rinunci a sposare il suo Can. Per attuare questo piano, però, dovrà avere Leyla accanto a lei, per questo proporrà agli Aydin che la loro figlia ed Emre vivano insieme nella villetta dei Divit.

Mevkibe non prenderà bene l'idea che la sua "bambina" vada a vivere con la suocera, ma Nihat cercherà di andare incontro alla figlia, per tale ragione darà il suo consenso affinché possa vivere insieme al marito.

Leyla si appresterà a trasferirsi a casa Divit, per questo preparerà tutte le sue cose. Lascerà la sua casa sotto gli occhi indiscreti delle pettegole del quartiere e di una sempre più sconfortata Ayhan.

Mevkibe cercherà di farsi forza, anche se non riuscirà a trattenere le lacrime. Successivamente, però, le consegnerà una lista di cose e rituali della tradizione turca che avrebbe dovuto fare prima delle nozze, ma che per motivi di tempo non ha fatto, come la notte dell'henné, una sorte di addio al nubilato che viene celebrato nella casa dei genitori della sposa. Anche Sanem accompagnerà Leyla nella nuova casa, per farle coraggio in questa nuova avventura.