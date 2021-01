Nelle inedite puntate di DayDreamer, in onda prossimamente in Italia, la scoperta del matrimonio tra Leyla ed Emre avrà delle gravi conseguenze per Mevkibe e Huma. Le due donne infatti, dopo aver avuto la conferma dai diretti interessati, perderanno conoscenza e finiranno di corsa in ospedale, accompagnate da tutti i rispettivi figli. Sarà lì che Leyla farà fatica ad affrontare la madre, soprattutto quando Mevkibe si riprenderà e crederà che le nozze siano state solo un suo brutto incubo. Sanem, però, costringerà la sorella a parlarle.

Leyla conferma alla madre che si è sposata con Emre

Leyla si farà avanti per affrontare la madre, però sarà l'arrivo di Mithat con una scatola di dolci a far presagire a Mevkibe che il suo incubo non è che la pura realtà e alla sua figlia maggiore non spetterà che confermare la cosa.

La disperazione di Mevkibe scatenerà la furia di Huma, che è ricoverata di fianco a lei nella sua stanza, divisa solamente da una tendina. Per lei il matrimonio è avvenuto solamente per colpa di Leyla che ha ammaliato il suo "bambino", nonostante fosse ancora, fino a poco tempo prima, fidanzata con Osman.

Tra le due mamme si scatenerà una lite furibonda, in cui i rispettivi figli dovranno addirittura trattenerle per fare in modo che non si azzuffino. La baruffa verrà solamente interrotta dall'arrivo del medico, che inviterà tutti a lasciare Huma e Mevkibe da sole, in maniera tale che possano tranquillizzarsi.

Can e Sanem temono le sorti del loro matrimonio

I ragazzi si allontaneranno, Can e Sanem andranno in un bar a bere un tè e a parlare dell'improvviso matrimonio tra Leyla ed Emre.

I due sono rimasti stupiti dal loro eclatante gesto, probabilmente perché è arrivato da due persone solitamente molto razionali. Il loro pensiero andrà anche al fatto che anche loro avevano pensato di sposarsi in gran segreto e lontano dai genitori. Non oseranno immaginare che cosa sarebbe potuto accadere e il teso clima familiare li preoccuperà anche per il loro futuro: già fino a ora è sempre stato difficile affrontare l'argomento matrimonio, da questo momento in poi la faccenda si farà ancora più ardua.

Leyla affranta per la tensione tra le famiglie

Intanto Leyla ed Emre chiacchiereranno nella hall dell'ospedale. La ragazza sarà molto dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare, ma i loro discorsi verranno interrotti da Huma che verrà dimessa. La donna, facendola anche più grave del previsto, si mostrerà ancora un po' provata e chiederà al figlio di accompagnarla a casa, ovviamente trattando Leyla in malo modo, quando quest'ultima s'interesserà alla salute della suocera.

Huma continuerà a essere "tampinata" anche da zio Mithat, che tra una "tragedia familiare" e un selfie non smetterà di correre dietro a mamma Divit.