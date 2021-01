Dopo aver impedito a Can e Sanem di affrontare l'argomento "matrimonio" durante la festa nel quartiere della giovane Aydin, nelle prossime puntate di DayDreamer lo zio Mithat potrebbe rivelarsi l'unico e reale punto d'incontro tra Huma e Mevkibe, permettendo così ai novelli fidanzati di poter iniziare i preparativi delle loro nozze. La faccenda, però, non si rivelerà realmente semplice.

Mithat prova a conquistare Huma

La festa nel quartiere è ormai passata e Can e Sanem non sono riusciti ad affrontare con i rispettivi genitori l'argomento "matrimonio", soprattutto a causa dell'arrivo di Mithat.

La giovane Aydin, però, crederà che lo zio possa essere il punto d'incontro per far sì che le loro madri vadano d'accordo. Infatti Mevkibe gli vuole molto bene e con la signora Huma lo zio Aydin ha da subito instaurato un certo feeling.

Can proseguirà con la strada "tradizionale", provando ad affrontare personalmente la madre (ma Huma non farà altro che cambiare argomento, fingendo addirittura di non sentirsi bene), mentre Sanem farà in modo che Mithat si avvicini sempre di più a mamma Divit e lo convincerà che la donna è rimasta veramente affascinata da lui. Per questo lo inviterà ad andare agli uffici della Fikri Harika, per far sì che si possano incontrare.

Sanem non avrà tutti i torti, infatti quando lo zio arriverà negli uffici della Fikri Harika riuscirà ad ammaliare Huma con la sua passione per la musica classica e i suoi aneddoti del periodo in cui ha vissuto a Parigi.

Grazie al suo "charme" Mithat riuscirà a conquistarsi un pranzo con Huma, per gran gioia della giovane Aydin, anche se lo zio dovrà annullare subito tutto, in quanto si è dimenticato di una riunione che aveva in programma. Con stupore (anche di se stessa) Huma rimarrà un po' delusa.

Emre corteggia nuovamente Leyla

Emre, intanto, avrà carta libera con Leyla, così inizierà il suo corteggiamento sfrenato, facendole recapitare in ufficio una moltitudine di fiori.

A ogni modo Leyla non riuscirà a godersi tutta questa felicità, in quanto continuerà a pensare a come potrebbero reagire le rispettive madri alla notizia di un loro probabile fidanzamento. Emre cercherà di tranquillizzarla, dicendole che riuscirà a trovare una soluzione.

Nella casa editrice di Yigit, tra una sorpresa e l'altra, proseguirà la giornata lavorativa.

L'editore comunicherà a Sanem che dovrà uscire per andare in banca, quindi lei si dovrà occupare d'inviare tramite corriere un contratto che si trova nel suo ufficio. La giovane Aydin andrà a cercarlo e casualmente troverà una misteriosa lettera d'amore, di cui Yigit dovrà dare delle valide motivazioni. A chi sarà dedicata tale lettera?