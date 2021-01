L'argomento "matrimonio" sarà il perno in cui ruoterà la vita di Can e Sanem nelle prossime puntate di DayDreamer. I ragazzi decideranno di parlarne con le rispettive famiglie durante una festa che si terrà nel quartiere della giovane Aydin. L'arrivo di un nuovo personaggio, però, cambierà le carte in tavola.

Osman parte e va via da Istanbul, Ayhan decide di lasciare CeyCey

Nel quartiere di Sanem ci sarà una grande festa, che sarà condita anche da momenti malinconici. Infatti Osman coglierà l'occasione per dire a Leyla che è in partenza. Gli è stato offerto un ruolo principale in una serie televisiva e le riprese avverranno in svariate città della Turchia.

I due si diranno addio, ma senza rancore, tanto che Osman augurerà a Leyla di trovare un uomo che la ami tanto quanto la ama lui.

Intanto ci saranno brutte notizie anche per CeyCey, infatti Ayhan rimarrà molto colpita dalla fine del fidanzamento tra Leyla e Osman, al punto che dichiarerà di non credere più nell'amore, per questo deciderà di prendersi una pausa con il simpatico impiegato della Fikri Harika.

Passata la tristezza, si proseguirà con la festa, alla quale parteciperà tutta la famiglia Divit, Huma compresa. Ovviamente Can e Sanem coglieranno l'occasione per parlare con i rispettivi genitori dell'organizzazione del loro matrimonio, ma la cosa non sarà facile.

Nel quartiere arriva lo zio Mithat

In occasione della festa ci sarà un grande pranzo, dove Huma non perderà occasione per fare la schizzinosa.

Intanto Can e Sanem proveranno a parlare del loro matrimonio, ma le madri eviteranno l'argomento con i figli, ma tra di loro proveranno a parlarne. Mevkibe proverà ad avere tutte le buone intenzioni, nonostante l'atteggiamento restio di Huma, ma quest'ultima continuerà a denigrare i modi "tradizionali" degli Aydin, consigliando i suoi più "moderni".

Infatti proporrà a Mevkibe di non far sposare subito Can e Sanem, ma di fargli vivere un periodo di convivenza. Mevkibe non la prenderà per niente bene, ma nel momento i cui si cercherà di affrontare l'argomento, nel quartiere arriverà un'altra sorpresa.

Infatti giungerà Mithat, il gemello di Nihat che vive a Milano e che rimarrà piacevolmente colpito dalla signora Huma, alla quale darà diverse attenzioni che la donna non disdegnerà.

Can e Sanem, invece, saranno sempre più affranti, visto che non riusciranno ad affrontare come si deve l'argomento "matrimonio". Anzi, l'arrivo dello zio Mithat lo farà passare definitivamente in secondo piano. Can rimarrà anche abbastanza infastidito dall'assiduo parlare dello zio (e dalla sua continua mania di fare selfie), per questo deciderà di rimandare il discorso e di fare rientro a casa.