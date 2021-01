Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer, la Serie TV turca campione di ascolti sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate turche trasmesse prossimamente su Canale 5 raccontano che Emre Divit (Birand Tunca) esprimerà il desiderio di allargare la famiglia. L'ex contabile, in particolare, userà un modo alquanto singolare per chiederlo alla moglie Leyla Aydin. Tuttavia, i suoceri rischieranno di rovinare la felicità della coppia.

Daydreamer - Le ali del sogno: Emre vuole diventare padre

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, riguardanti le nuove puntate che saranno in onda a breve in Italia, annunciano importanti colpi di scena per gli affezionati della serie tv.

Scendendo nei dettagli, Emre inizierà a sentire il desiderio di diventare padre dopo un anno dal matrimonio con Leyla. A tal proposito, la coppa si iscriverà a un corso di ballo di gruppo. In questa occasione, il fratello di Can organizzerà una serata speciale per sua moglie nonostante non abbia più un lavoro stabile.

In pratica, l'ex contabile condurrà Leyla Aydin in un parco dopo aver messo in tasca una scatola. Qui, Emre le dirà di non essersi mai pentito di averla sposata. Poi, offrirà alla moglie la scatolina contenente un piccolo ciuccio.

In questo modo, Emre esprimerà il desiderio di allargare la famiglia, richiesta che riceverà una risposta affermativa davanti a tutte le altre coppie presenti alla lezione di ballo.

Mevkibe sospetta che la figlia sia in attesa di un bambino

Dagli spoiler della serie tv trasmessi nelle prossime settimane in televisione si evince che Mevkibe inizierà a sospettare che Leyla sia in attesa di un bambino dopo aver scoperto che soffre di strane nausee. Per questo motivo, la signora impedirà a sua figlia di bere il caffè per salvaguardare la presunta vita che porta in grembo.

Nel frattempo, la sorella di Sanem (Demet Ozdemir) e il marito non capiranno l'atteggiamento di Mevkibe, che non contenta informerà anche Nihat. Proprio quest'ultimo dimostrerà di essere molto felice all'idea di poter diventare nonno, all'oscuro che si tratti solo di un fraintendimento.

Leyla rimanda il sogno di diventare madre

Ma Emre e Leyla prima di diventare genitori dovranno trovare un'occupazione lavorativa visto il fallimento della Fikri Harika, l'agenzia pubblicitaria di Aziz.

Tutto questo porterà la donna a rimandare il sogno di diventare madre.

Leyla e Emre riusciranno a trovare un lavoro e a esaudire così il desiderio di diventare genitori? In attesa di sapere come evolverà questa story-line, si ricorda che Daydreamer - Le ali del sogno tornerà in onda giovedì 7 gennaio con una puntata in prima serata.