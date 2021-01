Nell'appuntamento in prime time di DayDreamer, in onda giovedì 14 gennaio, Can e Sanem saranno più lontani che mai e tra loro l'ombra di Yigit sarà sempre più costante. Anche Huma e Polen continueranno a tramare alle spalle dell'ormai ex coppia. Intanto Osman sarà sempre più spaventato dalle incertezze di Leyla in merito al loro matrimonio.

Sanem vuole lavorare con Yigit

Nella prossima puntata di DayDreamer, in onda giovedì 14 gennaio, Sanem non avrà più dubbi e confermerà a Can la sua intenzione di andare a lavorare per la casa editrice di Yigit, che l'editore aprirà proprio sotto gli uffici della Fikri Harika.

Can sarà palesemente geloso di Yigit e troverà assurdo che la sua (ormai) ex fidanzata decida di andare a lavorare con una persona che conosce a malapena da due giorni.

Le sorprese per Can, però, non finiranno qua, perché durante una visita di Polen in ufficio scoprirà che Yigit in realtà è suo fratello. La notizia lo lascerà di stucco, soprattutto perché in tutti gli anni in cui è stato insieme alla sua ex non ha mai avuto occasione d'incontrare suo cognato.

Huma propone a Can di lavorare con Polen

Intanto Sanem inizierà a trascorrere del tempo con Yigit. Parleranno di lavoro, pranzeranno insieme e questa cosa a Can non andrà proprio giù. La provocherà, dicendole che sta trascurando il suo lavoro in agenzia, pensando già alle mansioni che andrà a occupare all'interno della casa editrice.

Ovviamente Sanem obietterà e gli dirà che sarà puntuale e precisa nel suo lavoro, per tutti i 13 giorni di preavviso che le rimangono alla Fikri Harika.

A fine giornata lavorativa Can penserà di trovare un po' di pace a casa, invece anche qui troverà una brutta sorpresa. La madre, infatti, ha invitato a cena Polen e Yigit. Questo, però, sarà un passo falso per Huma, infatti Emre inizierà a capire le vere intenzioni della madre e dell'ex cognata.

Durante la cena si parlerà del nuovo progetto editoriale di Polen, un ricettario turco. Huma, probabilmente per farlo stare vicino alla sua ex, proporrà a Can di occuparsi delle foto delle pietanze. Il fotografo accetterà questo nuovo impegno?

Osman teme che Leyla non voglia stare con lui

Nel mentre a casa Aydin si terrà una cena a cui prenderà parte anche Osman.

Ovviamente si parlerà del matrimonio, ma Leyla sarà molto decisa a non volersi sposare il più presto possibile. Questi discorsi rattristeranno molto Osman, per questo motivo deciderà di affrontare la sua fidanzata per chiederle se vuole veramente stare con lui, altrimenti è giusto che si lascino definitivamente. Leyla lo rassicurerà, ma in realtà dentro di lei non sarà per niente tranquilla.

Intanto CeyCey non sopporterà più le discussioni tra Can e Sanem, per questo motivo deciderà di ricorrere a una decisione drastica: con l'aiuto di Ayhan e Deren deciderà di rinchiuderli in una cella frigo, per far sì che possano stare da soli e di conseguenza fare pace.