Domenica 3 gennaio, dalle ore 14:00 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Alla conduzione, come sempre in questa stagione, vi sarà Mara Venier, reduce da un grande successo di pubblico nella puntata andata in onda la scorsa domenica. Come accade in numerosi programmi di intrattenimento in questo periodo dell'anno, anche lo show della domenica pomeriggio dedicherà ampio spazio all'oroscopo: in tale senso, dunque, uno degli ospiti di punta della puntata sarà Paolo Fox, tra gli astrologi più importanti e seguiti del nostro Paese.

Paolo Fox lancerà il proprio oroscopo, segno per segno

La pagina dedicata all'oroscopo, dunque, sarà tra i momenti più importanti delle oltre tre ore di diretta. Paolo Fox, infatti, spiegherà le sue previsioni per tutti i segni zodiacali, dedicando (come sempre avviene negli oroscopi) ampio spazio alle previsioni per la salute, l'amore e il lavoro. Inoltre, in studio saranno presenti numerosi personaggi famosi, esponenti dei vari segni zodiacali esistenti. Nel corso della puntata, poi, è prevista anche una pagina legata agli aggiornamenti sulla pandemia da Covid-19. In questo senso, è attesa la partecipazione del Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, con il quale si farà il punto sulla vaccinazione, sulla curva epidemiologica e sulle possibili nuove restrizioni che potrebbero entrare in vigore dal 7 gennaio, quando le festività legate alla natività si saranno concluse.

Prevista un'intervista a Cristiana Capotondi

Mara Venier, durante la puntata, intervisterà poi Cristiana Capotondi. La celebre attrice presenterà la sua nuova fiction intitolata Chiara Lubich. In essa, l'attrice vestirà proprio i panni della saggista di Trento, fondatrice del Movimento dei focolari. Per quanto riguarda la musica, nella diretta interverrà Roby Facchinetti: con esso, la Venier ricorderà ancora una volta Paolo D'Orazio, membro dei Pooh (oltre che amico del cantante) scomparso nei mesi scorsi a causa di complicanze legate al Covid-19.

Tra gli ospiti, poi, è atteso Guillermo Mariotto: l'uomo potrebbe parlare di Milly Carlucci, che negli scorsi giorni ha annunciato che il celebre stilista non sarà più tra i giudici del Cantante Mascherato (il cui inizio è previsto per le prossime settimane). Per quanto riguarda il mondo del cinema, infine, la conduttrice ospiterà nel proprio studio l'attrice Giovanna Ralli (che, durante la sua lunga carriera, ha vinto ben due nastri d'argento ed è stata diretta da grandi registi come Ettore Scola e Mario Monnicelli) e il regista di origini turche Ferzan Ozpetek (che, nelle prossime settimane, potrebbe girare uno spot pubblicitario con l'amato attore Can Yaman).