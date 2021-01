Al Grande Fratello Vip le polemiche non mancano mai e, in queste ultime ore, a finire nell'occhio del ciclone è stato Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e donne che quest'anno è stato scelto come nuovo concorrente ufficiale del reality show Mediaset. In passato Andrea aveva raccontato ai suoi compagni di avventura delle difficili condizioni economiche della sua famiglia ed era scoppiato in lacrime a proposito del fatto di non essere ancora riuscito ad assicurare una stabilità economica alla sua mamma. Tuttavia, in queste ultime ore, Andrea ha fatto infuriare il popolo social che segue il reality show per la rivelazione del prezzo di un costosissimo paio di pantaloni che ha acquistato.

Andrea Zelletta svela il costo spropositato dei suoi pantaloni al GF Vip

Nel dettaglio, parlando dei pantaloni che stava indossando all'interno della casa del GF Vip, Andrea ha svelato di averli pagati ben 1190 euro.

Una cifra decisamente considerevole per dei pantaloni che non tutti possono permettersi con una certa facilità. "Li volevo, ce li avevo qua. Volevo togliermi lo sfizio" ha ammesso Andrea parlando dei suoi costosi pantaloni e aggiungendo che la sua fidanzata Natalia Paragoni, all'epoca del suo acquisto, non l'avrebbe presa per niente bene.

"Natalia ha fatto l'inferno" ha ammesso Zelletta all'interno della casa, aggiungendo di averli pagati a "prezzo pieno" perché per questo tipo di pantaloni non fanno sconti.

Il web contro Andrea e le confessioni che fece sulla mamma

Le rivelazioni su Andrea sul suo costoso paio di pantaloni hanno scatenato subito delle accese polemiche in rete e sui social, complice il fatto che all'inizio della sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Andrea era scoppiato in lacrime pensando al fatto che non potesse ancora permettersi di portare sua mamma a cena fuori oppure farla smettere di lavorare.

"Mia madre fa le pulizie a casa delle signore" confessò Andrea aggiungendo che gli faceva male vederla alzarsi alle cinque del mattino e spaccarsi la schiena.

Le parole di Andrea Zelletta sui genitori

"Vederli che si sacrificano ancora è troppo per me" ammise in quell'occasione l'ex tronista di Uomini e donne, ammettendo che la sua partecipazione al GF Vip era anche una sorta di riscatto personale e un'occasione da giocarsi al meglio con tutto se stesso.

Adesso, però, le dichiarazioni sui costosi pantaloni da quasi 1200 euro hanno scatenato un putiferio tra i fan del reality show. Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, non potendo difendersi in prima persona dalle accuse, possa scendere in campo proprio la sua fidanzata Natalia Paragoni.