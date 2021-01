I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e durante la puntata dell'11 gennaio c'è stato un nuovo confronto diretto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Tra le due donne sono volate parole grosse dopo che Antonella aveva criticato Samantha per il suo peso, ignorando il fatto che la showgirl avesse lottato a lungo contro un tumore che ha lasciato delle ferite ancora aperte in lei. Così quando De Grenet ha fatto notare la poca delicatezza di Antonella, quest'ultima ha ribattuto dicendo che lei conosce bene quella malattia, dato che l'ha vissuta in prima persona. Parole che non sono piaciute a Benedicta Boccoli, la quale ha bacchettato Elia, sostenendo che avrebbe mentito sulla malattia.

Antonella Elia avrebbe mentito sulla sua malattia dichiarata in diretta al GF Vip

Nel dettaglio, durante la puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha ammesso di non sapere nulla della malattia di Samantha. "Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello".

"Ci sono passata anche io e non l'ho mai raccontato" ha detto l'opinionista del reality show durante il confronto diretto con De Grenet.

Parole, però, che non sono piaciute per niente a Benedicta Boccoli che ha prontamente puntato il dito contro Antonella e le sue dichiarazioni fatte in diretta televisiva su Canale 5.

L'attacco di Benedicta Boccoli ad Antonella Elia: 'Non ci fai una bella figura'

Benedicta, infatti, sostiene che Antonella avrebbe mentito sulla sua malattia.

"Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così" ha sbottato aggiungendo che Elia avrebbe avuto una "cosa terribile" sarebbe stata anche operata ma non si tratterebbe di un tumore.

"Però non hai fatto chemio terapia, radio terapia, cure ormonali come me e Samantha" ha dichiarato Boccoli, aggiungendo che tirare in ballo dei temi così delicati come questo non è stato bello da parte di Antonella.

"Non ci fai una bella figura" ha proseguito la show girl aggiungendo che a questo punto Elia dovrebbe chiedere scusa per quello che ha detto durante il GF Vip.

Alfonso Signorini chiede scusa per la lite De Grenet-Elia al GF Vip

Insomma non si placano le polemiche sull'opinionista di questa quinta edizione del reality show che, durante la puntata dell'11 gennaio, è stata duramente bacchettata anche dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Il conduttore del GF Vip si è scusato per quello che è accaduto la settimana precedente, sia con il pubblico da casa che con tutti i "vipponi" del suo reality show, affermando che lui avrebbe potuto fermare e oscurare ciò che stava accadendo in quel momento in diretta televisiva su Canale 5, ma non l'ha fatto e per questo ha chiesto scusa.