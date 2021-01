Nella serata di domenica 18 gennaio, a Live - Non è la D'Urso si è parlato di GF Vip e di Pierpaolo Pretelli. Nonostante il modello avesse richiesto espressamente ai suoi familiari di non andare in televisione, la signora Margherita è stata ospite della trasmissione di Canale 5. Barbara D'Urso ha lanciato una frecciatina al gieffino, dicendo di non approvare la richiesta che l'ex velino aveva fatto ai suoi familiari di non recarsi nei talk show e si è schierata a favore della signora Margherita.

Barbara D'Urso contro Pretelli che al GF Vip aveva chiesto ai familiari di non andare in tv

Dopo avere mandato in onda i filmati in cui l'ex velino di Striscia la notizia esprimeva il desiderio che i membri della sua famiglia non andassero nei talk show a parlare di lui, Barbara D'Urso ha espresso la sua opinione in merito, lanciando una frecciatina a Pretelli.

La conduttrice partenopea ha premesso di conoscere bene il modello, in quanto è uno degli opinionisti dei suoi programmi televisivi e ha detto di non approvare il comportamento del gieffino, riguardo alla richiesta fatta ai genitori e al fratello, di non recarsi in televisione: ''Io non credo che ti abbiano costretto, Pierpaolo, anzi, a entrare al Grande Fratello Vip'.

La frecciatina di Barbara D'Urso a Pierpaolo Pretelli

Barbara D'Urso ha poi continuato, rivolgendosi a Pretelli: ''Non puoi impedire o chiedere alla tua famiglia e a tuo fratello di non rilasciare interviste e di stare zitti''. In seguito, rivolgendosi alla signora Margherita, ospite in studio, ha detto: ''Questa cosa che ha fatto contro di te, a me non è piaciuta. Hai detto a mamma di non parlare, sei lì da quattro mesi, mamma parla''.

Sempre rivolgendosi a Pierpaolo, D'Urso ha affermato chiaramente la sua posizione, dicendo di essere dalla parte della madre del concorrente del GF Vip.

Dopo le parole di Barbara D'Urso, la mamma di Pretelli difende il figlio

Sentendo le parole di Barbara D'Urso, la mamma di Pretelli è intervenuta, difendendo suo figlio e dicendo che dopo tutti i mesi nella casa del Grande Fratello Vip, è stanco.

La conduttrice partenopea ha quindi detto: ''Vedi che la mamma lo difende? Amore di mamma''. Giacomo Urtis, ospite di Live, ha commentato la vicenda, dicendo che il gieffino ha sofferto molto la sera in cui i familiari di Pretelli si erano collegati con lui in diretta al GF Vip, perché non aveva ricevuto gli auguri della madre, ma la discussione era stata sulla sua preferenza nei confronti di Elisabetta Gregoraci, rispetto a Giulia Salemi.