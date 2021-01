Al Grande Fratello Vip le polemiche non mancano mai e questa volta a finire sotto l'occhio dei riflettori è stata l'opinionista del reality show Antonella Elia. Durante la puntata trasmessa lunedì scorso in prime time su Canale 5, l'opinionista ha avuto un acceso confronto diretto in casa con Samantha De Grenet. Tra le due sono volate parole grosse e in particolar modo la Elisa ha offeso la sua "rivale" tirando in ballo il fatto che avesse preso troppi chili nell'ultimo periodo. Un'offesa che, tuttavia, aveva a che fare con un triste episodio del passato della De Grenet e così sul web e sui social è esplosa la polemica sull'opinionista del reality show, al punto che in tanti hanno chiesto di cacciarla via dalla trasmissione Mediaset.

Antonella Elisa finisce sotto accusa per le frasi al vetriolo contro Samantha De Grenet al GF Vip

Nel dettaglio, dopo lo scontro avvenuto in diretta tv con Antonella Elisa, Samantha ha confessato che l'argomento dei "chili di troppo" per lei rappresenta una ferita ancora aperta nel suo cuore, dato che ha a che fare con la sua lotta contro un tumore, affrontata pochi anni fa.

Insomma in questo contesto, la Elia è stata a dir poco indelicata nei confronti della concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip e le sue parole non sono passate inosservate.

Sono state le reazioni contrariate sul mondo social, a partire dal blogger Davide Maggio che ha scritto un tweet in cui si chiedeva il motivo per il quale Piersilvio Berlusconi permettesse ancora alla Elisa di aprire bocca durante gli appuntamenti serali del reality.

'Antonella Elia fuori dal GF Vip': esplode la polemica sul GF Vip

"Fuori a calci in..." ha chiosato Davide Maggio nel suo commento al vetriolo contro l'opinionista del GF Vip che è stato ripreso anche dal giudice Anna Maria Bernardini De Pace, la quale ha scritto di non riuscire a spiegarsi come sia possibile che la produzione è sempre pronta a squalificare concorrenti per atteggiamenti scorretti ma la stessa regola non valga per gli opinionisti.

"Consentono alla Elia di essere violenta e villana inutilmente ma dolorosamente" ha scritto la Bernardini De Pace su Twitter.

L'attacco di Karina Cascella contro Antonella Elia e Pupo: 'Sono osceni'

E poi ancora contro le parole di Antonella Elia si è schierata anche l'opinionista tv Karina Cascella, nota per il suo passato a Uomini e donne e più recentemente nelle trasmissioni di Barbara D'Urso.

Per Karina, una donna della stessa età di Antonella Elia non può permettersi di offendere così una concorrente. "Tra lei e Pupo penso che siano osceni" ha chiosato la Cascella tirando in ballo anche l'altro opinionista del GF Vip 5 di Alfonso Signorini.